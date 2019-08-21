Son Dakika Haberleri: İKİTELLİ'DE BİR KOZMETİK FİRMASINA AİT DEPODA YANGIN (1)
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İKİTELLİ'DE BİR KOZMETİK FİRMASINA AİT DEPODA YANGIN (1)

54 dakika önce

Küçükçekmece İlçesi İkitelli semtinde bulunan Marmara Sanayi Sitesi'nde bir kozmetik firmasına ait depoda yangın çıktı.

İKİTELLİ'DE BİR KOZMETİK FİRMASINA AİT DEPODA YANGIN (1), System.String[]
Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA - Küçükçekmece İlçesi İkitelli semtinde bulunan Marmara Sanayi Sitesi'nde bir kozmetik firmasına ait depoda yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği depoya çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın büyük ölçüde kontrol altına alınırken, itfaiyenin çalışmaları sürüyor.

Görüntü Dökümü:
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-Alevlerden görüntü
-İtfaiyenin yangına müdahalesi
-Genel ve detaylar
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-Yangın söndürme çalışmasından görüntüler (canlı yayın)


Küçükçekmece, Marmara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 02:34 Kaynak: DHA
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