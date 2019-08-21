İKİTELLİ'DE BİR KOZMETİK FİRMASINA AİT DEPODA YANGIN (1)
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Küçükçekmece İlçesi İkitelli semtinde bulunan Marmara Sanayi Sitesi'nde bir kozmetik firmasına ait depoda yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 02:34 Kaynak: DHA
Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA
- Küçükçekmece
İlçesi İkitelli semtinde bulunan Marmara
Sanayi Sitesi'nde bir kozmetik firmasına ait depoda yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği depoya çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın büyük ölçüde kontrol altına alınırken, itfaiyenin çalışmaları sürüyor.
Görüntü Dökümü:
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-Alevlerden görüntü
-İtfaiyenin yangına müdahalesi
-Genel ve detaylar
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-Yangın söndürme çalışmasından görüntüler (canlı yayın)
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