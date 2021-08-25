İKİTELLİ'DE İŞYERİNDE ÇÖKME YAŞANAN BİNA EKİPLER TARAFINDAN YIKILDI - Son Dakika

İkitelli'de bulunan Masko Sanayi Sitesi'nde çökmenin yaşandığı bina ekipler tarafından yıkıldı.

Küçükçekmece Masko Mobilyacılar Sitesi'nde bulunan tek katlı işyerinde saat 15.20 sıralarında çökme meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olayda ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadı. Polis, çökmenin olduğu alanı şeritle kapattı. İtfaiye ekipleri de çöken alanda inceleme başlattı. Olaydan kısa bir süre sonra ekipler binanın tamamını yıktı.

ESNAF YAŞANANLARI ANLATTI

Binanın çökme anını gören çevre esnafı Kenan Baştuğ, Ciddi bir ses duyduk. Bir an deprem olduk sandık. Yerimizde kalktığımızda karşı mağazanın tamamen tuzla buz olduğunu gördük. Ancak hissettiğimiz kesinlikle bir deprem sesiydi. Kendimizi hemen dışarı attık. Bir anlık bir şeydi. Çöken mağazadan arkadaşlarımız oldu. Şu anda önemli olan can sağlığı. Buradan baktığımda binanın zemine ciddi bir iniş olduğunu görüyorum. Yan tarafta bulunan mağazanın da çökme riski var dedi.

DIŞARI ÇIKTIĞIMIZDA TAMAMEN TOZ BULUTU VARDI

Biden bir ses duyduklarını belirten çevre esnafı Şükrü Kocatürk, Yemek yiyorduk bir anda ses duyduk. Herhalde kamyonla hafriyat döküyorlar sandık. Dışarı çıktığımızda tamamen toz bulutu vardı. Mağazanın içinde bulunan müşterilerde kendini dışarı attığını gördük diye konuştu.