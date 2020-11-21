İkitelli'de koronavirüs test kiti yapan firmanın kasasını böyle çaldılar - Son Dakika

İkitelli'de koronavirüs test kiti yapan firmanın kasasını böyle çaldılar

21.11.2020 16:29
İkitelli'de koronavirüs test kiti yapan firmanın kasasını böyle çaldılar, System.String[]

İkitelli'de koronavirüs test kiti üretimi yapan bir iş yerine giren hırsızlar 300 kilogram ağırlığındaki kasayı lüks otomobile yükleyerek kaçtı.

İkitelli'de koronavirüs test kiti üretimi yapan bir iş yerine giren hırsızlar 300 kilogram ağırlığındaki kasayı lüks otomobile yükleyerek kaçtı.

Olay dün saat 19.00'da Başakşehir İkitelli Demirciler Sanayi Sitesi'ndeki koronavirüs test kiti, kolonya, dezenfektan ve antibakteriyel jel fabrikalarına üretim yapan bir işyerinde meydana geldi. Mesai saatimi bittikten sonra iş yerinden çıkan çalışanlar, henüz sanayi sitesini tam olarak terk etmeden kar maskeli 5 kişi lüks otomobille işyerinin kapısına geldi. İlk denemede kapı kilidini açamayan hırsızlar ikinci defa geldiklerinde yaklaşık 25 dakikalık uğraş sonucu kapının kilidini açarak içeri girdi.

KASAYI 4 HIRSIZ OTOMOBİLE ZOR YÜKLEDİ

Ofis katına çıkan hırsızlar odalarda bulunan bazı bilgisayarları aldıktan sonra kasanın yerini buldu. Yaklaşık 300 kilogram ağırlığındaki kasayı yere yatırıp battaniye üzerinde sürükleyen hırsızlar kapıya kadar getirdikleri kasayı merdivenlerden aşağı yuvarları. Büyük bir gürültü ile merdivenlerden aşağı kayan kasa dış kapıya çarparak durdu. Merdivenlerin bir kısmında hasar oluştu. Kasanın ardından aşağı koşan hırsızlar işyerinin önüne park ettikleri lüks otomobilin arka koltuklarına kasayı yükledikten sonra olay yerinden kaçtı.

"KASA MİNİMUM 300 KİLOGRAM"Hırsızlığı ertesi sabah öğrenen firma sahibi Bülent Altınak yaşanan hırsızlık olayını anlattı. Sanayi sitesi güvenliğinin yetersiz kaldığını ifade eden Altınak, "Dolum makineleri yapan sektördeyiz. Pandemi sürecinde kolonya, dezenfektan, antibakteriyel jel ve covid test kiti üretiyoruz. Kasa içinde dolar bazında bir miktar paramız vardı, çekler, dolar çek karnesi, senetler, 200 bin liranın üzerinde nakit para ve evraklarımız, tapularımız vardı. Şirketin bilgilerinin kaydedildiği server harici bir hard disk vardı. Saat akşam 6-7 sıralarında olan bir hırsızlık. Organize sanayide güvenlik var fakat biz komşularımızdan sabah 9'da öğreniyoruz. Adamlar lüks otomobille geliyorlar, 5 kişi giriyorlar, 25 dakika kapıyı açmaya uğraşıyorlar. Kapımızın güvenliği de basit bir güvenlik değil. Üçüncü kattaki kasayı battaniye ile sürükleyip merdivenlerden atarak indiriyorlar. Kasa minimum 300 kilogram. 4 kişi otomobile zor yüklüyor" dedi.

"KORONAVİRÜS ÜZERİNE 24 SAAT HİZMET VEREN BİR FİRMAYIZ"Hırsızlık olayı nedeniyle işlerinin aksayacağını belirten Altınak şöyle konuştu; "Biz pandemi sürecinde özel izinlerle koronavirüs üzerine 24 saat hizmet veren bir firmayız. Benim odamda çalınan bilgisayarda tüm makinelerin programları vardı, her makineye yükleniyordu. Diğer bilgisayarda şirketle ilgili bilgiler vardı, bunlar şu anda elimizde yok. Bunların yazılımlarını yeniden yapacağız. Minimum 15 gün toparlanma sürecimiz olacaktır. Sözleşmelerimiz var, yerine getiremeyeceğiz. Belki siparişler iptal edilecek."  Firma sahibi Bülent Altınak ve çalışanların ifadelerine başvuran polis ekipleri, güvenlik kameralarından yola çıkarak hırsızları yakalama çalışması başlattı.

- İstanbul
İkitelli'de koronavirüs test kiti yapan firmanın kasasını böyle çaldılar
İkitelli'de koronavirüs test kiti yapan firmanın kasasını böyle çaldılar
İkitelli'de koronavirüs test kiti yapan firmanın kasasını böyle çaldılar
İkitelli'de koronavirüs test kiti yapan firmanın kasasını böyle çaldılar
İkitelli'de koronavirüs test kiti yapan firmanın kasasını böyle çaldılar
İkitelli'de koronavirüs test kiti yapan firmanın kasasını böyle çaldılar
İkitelli'de koronavirüs test kiti yapan firmanın kasasını böyle çaldılar

Sanayi Sitesi, Başakşehir, Hırsızlık, İkitelli, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İkitelli'de koronavirüs test kiti yapan firmanın kasasını böyle çaldılar - Son Dakika


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