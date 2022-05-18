İkitelli'de tır iş yerinin bahçesine uçtu...Faciadan dönülen kaza kamerada - Son Dakika
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İkitelli'de tır iş yerinin bahçesine uçtu...Faciadan dönülen kaza kamerada

18.05.2022 16:56

İkitelli'de tır iş yerinin bahçesine uçtu.

İkitelli'de tır iş yerinin bahçesine uçtu...Faciadan dönülen kaza kamerada

Tır sürücüsü hafif şekilde yaralandı

İSTANBUL - İkitelli'de sürücüsünün kontrolünden çıkan tır, yaklaşık 10 metreden bir işyerinin bahçesine uçtu. Sürücünün hafif şekilde yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kaza saat 16.30 sıralarında İkitelli Organize Sanayi Bölgesi 5. Cadde'de meydana geldi. Yokuş aşağı inerken kavşakta dönüş yapan tır, sürücü Yakup Vefai kontrolünden çıktı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden İran uyruklu sürücü, yol kenarındaki korkulukları yaklaşık 10 metreden bir işyerinin bahçesine uçtu. Faciadan dönülen kazada tır sürücü hafif şekilde yaralandı. Yaralı sürücü ambulansta ayakta tedavi edilirken, kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İkitelli'de tır iş yerinin bahçesine uçtu...Faciadan dönülen kaza kamerada
İkitelli'de tır iş yerinin bahçesine uçtu...Faciadan dönülen kaza kamerada
İkitelli'de tır iş yerinin bahçesine uçtu...Faciadan dönülen kaza kamerada
İkitelli'de tır iş yerinin bahçesine uçtu...Faciadan dönülen kaza kamerada
İkitelli'de tır iş yerinin bahçesine uçtu...Faciadan dönülen kaza kamerada
İkitelli'de tır iş yerinin bahçesine uçtu...Faciadan dönülen kaza kamerada
İkitelli'de tır iş yerinin bahçesine uçtu...Faciadan dönülen kaza kamerada
İkitelli'de tır iş yerinin bahçesine uçtu...Faciadan dönülen kaza kamerada
İkitelli'de tır iş yerinin bahçesine uçtu...Faciadan dönülen kaza kamerada

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İkitelli'de tır iş yerinin bahçesine uçtu...Faciadan dönülen kaza kamerada - Son Dakika


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