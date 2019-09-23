Son Dakika Haberleri: İkitelli'deki fabrika yangını kontrol altına alındı
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İkitelli'deki fabrika yangını kontrol altına alındı

36 dakika önce

BAŞAKŞEHİR İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Çevre Sanayi Sitesi'nde bir fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı.

İkitelli'deki fabrika yangını kontrol altına alındı, System.String[]
BAŞAKŞEHİR İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Çevre Sanayi Sitesi'nde bir fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı.
Sanayi sitesinde bulunan 3 katlı  plastik fabrikasında saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın yaklaşık 45 dakikalık çalışma sonucu kontrol altına alındı. İtfaiyenin fabrikadaki çalışması sürüyor.



- İstanbul
Organize Sanayi Bölgesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 01:49 Kaynak: DHA
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