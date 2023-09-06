İstanbul'da sel nedeniyle çöken duvar, kamyoneti ikiye ayırdı

İstanbul'da gece saatlerinde etkili olan şiddetli yağmurdan etkilenen noktalardan biri de İkitelli'deki mobilyacılar sitesi oldu. Şiddetli yağmurla birlikte sitenin duvarı park halinde bulunan bir kamyonetin üzerine çöktü. Çökmenin şiddetiyle birlikte kamyonet ikiye ayrıldı.

2 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Arnavutköy ve Başakşehir ilçeleri başta olmak üzere İstanbul'un bazı ilçelerinde yağış sonrası sel meydana geldi. Birçok ev ve iş yerini bu basarken, sel sularına kapılan 2 kişi ise hayatını kaybetti. Öte yandan 12 kişi ise hastanelik oldu.