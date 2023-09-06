İstanbul'da sel nedeniyle çöken duvar, kamyoneti ikiye ayırdı - Son Dakika

İstanbul'da sel nedeniyle çöken duvar, kamyoneti ikiye ayırdı

Son Güncelleme: 06.09.2023 11:40

İstanbul'da gece saatlerinde etkili olan şiddetli yağmur, İkitelli'deki mobilyacılar sitesinde duvarın çökmesine neden oldu ve park halinde bulunan bir kamyonet ikiye ayrıldı.

İstanbul'da gece saatlerinde etkili olan şiddetli yağmurdan etkilenen noktalardan biri de İkitelli'deki mobilyacılar sitesi oldu. Şiddetli yağmurla birlikte sitenin duvarı park halinde bulunan bir kamyonetin üzerine çöktü. Çökmenin şiddetiyle birlikte kamyonet ikiye ayrıldı.

İkitelli'deki Mobilyacılar Sitesinde Şiddetli Yağmur Sonucu Duvar Çöktü

2 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Arnavutköy ve Başakşehir ilçeleri başta olmak üzere İstanbul'un bazı ilçelerinde yağış sonrası sel meydana geldi. Birçok ev ve iş yerini bu basarken, sel sularına kapılan 2 kişi ise hayatını kaybetti. Öte yandan 12 kişi ise hastanelik oldu.

İkitelli'deki Mobilyacılar Sitesinde Şiddetli Yağmur Sonucu Duvar Çöktü
İkitelli'deki Mobilyacılar Sitesinde Şiddetli Yağmur Sonucu Duvar Çöktü
Kaynak: DHA

İstanbul, İkitelli, Kaza, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yaşam İstanbul'da sel nedeniyle çöken duvar, kamyoneti ikiye ayırdı - Son Dakika


Son Dakika
14:20 Son Dakika: Ekonomide 3 yıllık yol haritasının belirlendiği Orta Vadeli Program açıklanıyor
14:17 Galatasaray ve Trabzonspor'dan Westerlo'ya! Emin Bayram ve Doğucan Haspolat imzayı atıyor
14:10 Emine Erdoğan'dan Ukrayna mesajı: Bir an önce barışın galip gelmesini diliyorum
14:05 Güzel oyuncu Müjde Uzman ile Birand Tunca baş başa sinemada görüntülendi
14:00 PSG'de bir dönem kapanıyor! Verratti, Şampiyonlar Ligi kadrosuna alınmadı
13:52 Kırklareli'nde 4 kişinin sele kapılıp can verdiği bungalov evlerin kaçak olduğu ortaya çıktı
13:51 AK Partili Külünk, Diyanet'ten sonra bu kez de YÖK'ü hedef aldı! Eski rektörle ilgili 4 FETÖ sorusu yöneltti
13:38 Kırklareli'ndeki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi
13:33 Sanatçı Yudum Tatar, Tufanbeyli Belediye Başkanlığı'na aday olacak
13:30 Pocket Wifi Turkey, yatırım turuna çıkıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2023 14:27:05. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbul'da sel nedeniyle çöken duvar, kamyoneti ikiye ayırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement