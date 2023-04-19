BAĞCILARDA METRO İNŞAATINDA İŞ KAZASI - Son Dakika
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BAĞCILARDA METRO İNŞAATINDA İŞ KAZASI

19.04.2023 13:22

İkitelli metro hattı inşaatının Mimar Sinan İstasyonu şantiyesinde dengesini kaybeden bir işçi zemine düştü.

İkitelli metro hattı inşaatının Mimar Sinan İstasyonu şantiyesinde dengesini kaybeden bir işçi zemine düştü. Zeminde bulunan demir işçiye saplandı.İlk müdahalesi olay yerinde yapılan işçinin sağlık durumunu kritik olduğu öğrenildi.

Olay, Bağcılar'daki Ataköy - İkitelli metro inşaatının Mimar Sinan İstasyonu şantiyesinde saat 11.30'da meydana geldi. Metro inşaatında çalışan bir işçi dengesini kaybederek zemine düştü. Zeminde bulunan demir işçinin vücuduna saplandı. Durumu fark eden metro inşaatında çalışan işçiler, yaralı işçiyi düştüğü yerden vinç yardımıyla çıkardı. Sağlık ekipleri yaralı işçiye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Hastaneye kaldırılan işçinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: BAĞCILARDA METRO İNŞAATINDA İŞ KAZASI - Son Dakika
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