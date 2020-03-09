İkitelli OSB çalışanlarına Kovid-19 bilgilendirmesi - Son Dakika
Son Dakika Sağlık İkitelli OSB çalışanlarına Kovid-19 bilgilendirmesi - Son Dakika

İkitelli OSB çalışanlarına Kovid-19 bilgilendirmesi

6 saat önce

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi (OSB) çalışanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) konusunda bilgilendirildi.

İkitelli OSB çalışanlarına Kovid-19 bilgilendirmesi, System.String[]

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi (OSB) çalışanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) konusunda bilgilendirildi.

İkitelli OSB'den yapılan açıklamaya göre, kurum çalışanlarının sağlığına yönelik tehditleri gidermek ve önlem almak amacıyla yeni tip koronavirüs hakkında bilgilendirme çalışmaları yapıldı.

Geleneksel Tamamlayıcı Tıp ve İş Yeri Hekimi Dr. Şeyhmus Aydın tarafından verilen eğitimde, virüsün bulaşma evresi, tedavi süreci ve iş yerlerinde alınacak önlemler anlatıldı.

İkitelli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Aydın ise Kovid-19 hakkındaki gelişmeleri yakından takip ettiklerini ifade ederek, çalışanların sağlığının ve güvenliğinin önemli olduğunu kaydetti.

Organize Sanayi Bölgesi, OSB, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 06:30 Kaynak: AA
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