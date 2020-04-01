İkitelli Şehir Hastanesi metro inşatı ile yolları bakanlık yapacak - Son Dakika

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İkitelli Şehir Hastanesi metro inşatı ile yolları bakanlık yapacak
6 saat önce
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan detaylar Bakanlıkta asılı bulunan haritadan detaylar Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun açıklamaları ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AA muhabirine yaptığı...
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan detaylar
Bakanlıkta asılı bulunan haritadan detaylar
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun açıklamaları ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla İstanbul Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesinin ulaşım yollarının, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının yol ağına alındığını belirterek, "Mayıs ayında hastanemizle birlikte yollarımız da hizmet vermeye başlayacak." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 02:00 Kaynak: AA
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