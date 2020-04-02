İkitelli Şehir Hastanesi'nin ilk etabı 20 Nisan'da açılacak - Son Dakika

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İkitelli Şehir Hastanesi'nin ilk etabı 20 Nisan'da açılacak
6 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2 bin 682 yataklı İkitelli Şehir Hastanesi'nin ilk etabının 20 Nisan'da hizmete alınacağını belirtti.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2 bin 682 yataklı İkitelli Şehir Hastanesi'nin ilk etabının 20 Nisan'da hizmete alınacağını belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Şehir Hastaneleri ile ülkemize her türlü imkanı içerisinde barındıran modern sağlık merkezleri kazandırdık. 2 bin 682 yataklı İkitelli Şehir Hastanesi'nin ilk etabını 20 Nisan'da hizmete alıyoruz. Diğer hastanelerimizi de süratle tamamlayarak milletimizin hizmetine sunacağız." ifadelerini kullandı.
Paylaşımda, Türkiye'nin şehir hastaneleri ile ilgili bilgiler de yer aldı.
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 08:16 Kaynak: AA
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