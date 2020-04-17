İkitelli ve Gebze OSB'de üretim kısmi olarak sürecek

İstanbul'da haftasonu sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Üretimin bel kemiği konumundaki OSB'lerde ise kısmi olarak üretim sürecek. Tıbbi cihaz, maske, gıda, temizlik ve ilaç gibi sektörlere ambalaj sağlayan üretim tesisleri yasak kapsamı dışında kalacak.



İçişleri Bakanlığınca, 81 il valiliğine, hafta sonu 31 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağı ile ilgili genelge gönderildi. Genelgeye göre, hafta sonu ekmek üretiminin yapıldığı fırınlar ile kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları ile eczaneler açık olacak. Ekmek dağıtımının düzenli olması amacıyla vali ve kaymakamların başkanlığında oluşacak komisyon tarafından, her mahalle için dağıtım planı yapılacak.



OSB'lerdeki durum



Üretimin bel kemiği konumunda bulunan organize sanayi bölgelerinde (OSB) sokağa çıkma yasağının uygulanacağı haftasonunda üretim, kısmi olarak devam edecek. Genelge kapsamında tıbbi cihaz, maske, gıda, temizlik ve ilaç gibi sektörlere ambalaj sağlayan üretim tesisleri yasak kapsamı dışında kalacak. Edinilen bilgiye göre İstanbul İkitelli OSB ve Gebze OSB'de istisnalar arasında yer alan üretim tesisleri faaliyetlerini haftasonu da sürdürecek. GOSB'de yaklaşık 90 üretim tesisinin çalışmaya devam edeceği öğrenildi.



İhracata çalışan firmalar başvuruda bulunabilir



Öte yandan genelge kapsamında yer almadığı halde,ihracat bağlantı ve taahhüdü olan firmalar, faaliyetlerine ara vermeleri durumunda büyük zarar oluşturacak imalat sanayi firmaları ile faaliyetlerine devam eden sektörlere girdi ve hammadde sağlayan firmaların sokağa çıkma yasağı olan günlerde faaliyetlerine devam edebilmeleri için, İstanbul Valiliği Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün stmistanbulil@sanayi.gov.tr adresine elektronik ortamda müracaat etmeleri gerekiyor.



Başvuruda; müracaat dilekçesi, sanayi sicil belgeleri ile ihracat siparişlerini gösterir belgenin (sipariş, sözleşme,proforma fatura vb)belirtilen e-posta adresine gönderilmesi gerekirken, başvurular İstanbul Valiliği tarafından değerlendirecek. - İSTANBUL