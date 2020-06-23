İkitelli yanyol göle döndü - Son Dakika

İkitelli yanyol göle döndü

İSTANBUL - Kent genelinde etkili olan sağanak yağışın ardından İkitelli yanyol göle döndü. Havadan görüntülenen yanyolda tahliye çalışmalarının sürdüğü görüldü.

İstanbul'da beklenen şiddetli yağış gün içerisinde kendini gösterdi. Birçok ilçede su baskınları meydana geldi. Yollar ise sular altında kaldı. Göle dönen yollarda trafik durdu. İkitelli yanyol şiddetli yağıştan en çok etkilenen noktalar arasında yer aldı. Ulaşıma kapanan yolda sular tahliye edilmeye başlandı. Tahliye çalışmaları havadan görüntülendi.