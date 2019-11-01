Son Dakika Haberleri: İkiyaka dağlarında PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi
Son Dakika Güncel İkiyaka dağlarında PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi

İkiyaka dağlarında PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi

6 saat önce

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesindeki İkiyaka dağlarında yürütülen operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait muhimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

İkiyaka dağlarında PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi, System.String[]

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesindeki İkiyaka dağlarında yürütülen operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait muhimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, dün Yüksekova ilçesi İkiyaka dağlarına operasyon düzenledi. Bölgede tespit edilen mağara içerisinde yapılan aramada; 30 elektrikli fünye, 10 EYP (el yapımı patlayıcı) düzeneği, 500 metre elektrik kablosu, 200 litre jelikan içerisinde mazot, 1 jeneratör, 2 hilti, 1100 metre uzunluğunda havalandırma borusu ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 01:16 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD Başkanı Donald Trump: DEAŞ'ın yeni liderinin kim olduğunu biliyoruz
Bolu'ya mevsimin ilk karı düştü Bakan Çavuşoğlu: YPG/PKK devleti kurmak isteyenlerin başını Fransa ile İsrail çekiyordu Ayakkabı devi Kemal Tanca, konkordato başvurusunda bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2019 19:28:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İkiyaka dağlarında PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]