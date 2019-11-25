"İkiyaka katliamı"nın yıl dönümü

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, 24 Kasım 1989'da PKK'lı teröristlerce Yüksekova ilçesine bağlı İkiyaka köyünde 28 kişinin şehit edilişinin yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma programına katıldı.

Valilikten yapılan bilgilendirmeye göre, Akbıyık, geldiği İpek Mahallesi'ndeki Keremoğlu Camisinde İkiyaka Köyü Muhtarı Necmettin Kamalı, kanaat önderleri ve vatandaşlarca karşılandı.

Akbıyık, burada bir araya geldiği şehit yakınlarına başsağlığı temennisinde bulundu.

İlçe Müftüsü Şakir Şahin'in Kur'an-ı Kerim'i okumasından sonra şehitler için dua edildi.