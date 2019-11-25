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İkiyaka katliamının yıl dönümü

6 saat önce

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, bölücü terör örgütü PKK tarafından 24 Kasım 1989 yılında Yüksekova ilçesine bağlı İkiyaka köyünde 28 vatandaşın şehit edilmesinin 30. yılı münasebetiyle İkiyaka köyü sakinlerini ziyaret ederek başsağlığı dileğinde bulundu.

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Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, bölücü terör örgütü PKK tarafından 24 Kasım 1989 yılında Yüksekova ilçesine bağlı İkiyaka köyünde 28 vatandaşın şehit edilmesinin 30. yılı münasebetiyle İkiyaka köyü sakinlerini ziyaret ederek başsağlığı dileğinde bulundu.


Beraberindeki protokol üyeleriyle birlikte Yüksekova ilçe merkezine bağlı İpek Mahallesi'ndeki Keremoğlu Camii'ne giden Vali Akbıyık, İkiyaka Köyü Muhtarı Necmettin Kamali, kanaat önderleri ve köylüler tarafından karşılandı. Vali Akbıyık, camide bir araya geldiği İkiyaka köyü sakinlerine başsağlığı dileğinde bulundu. Yüksekova İlçe Müftüsü Şakir Şahin tarafından Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından katliamda hayatlarını kaybedenler için dua edildi.


Vali Akbıyık, acılarını paylaştığı köylülerle bir süre sohbet ettikten sonra Yüksekova ilçesinden ayrıldı. - HAKKARİ

Yüksekova, Hakkari, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 10:27 Kaynak: İHA
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