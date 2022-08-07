İkiye bölünen otomobil baba ve kızına mezar oldu - Son Dakika
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İkiye bölünen otomobil baba ve kızına mezar oldu

07.08.2022 22:12

İkiye bölünen otomobil baba ve kızına mezar oldu Baba olay yerinde, kızı hastanede hayatını kaybetti Antalya'da direksiyon hakimiyetini kaybederek refüjde bulunan aydınlatma direğine çarpan otomobil ikiye bölündü.

İkiye bölünen otomobil baba ve kızına mezar oldu

Baba olay yerinde, kızı hastanede hayatını kaybetti

ANTALYA - Antalya'da direksiyon hakimiyetini kaybederek refüjde bulunan aydınlatma direğine çarpan otomobil ikiye bölündü. Araç içerisinde bulunan baba ve kızı hayatını kaybetti.

Kaza, Finike ilçesi D400 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ö.A.(43), idaresindeki 07 VKV 10 plakalı otomobili ile seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Taklalar atan otomobil ikiye bölündü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri sürücü Ö.A.'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Araçta yolcu konumunda bulunan kızı N.A.(16), sağlık ekipleri tarafından Finike Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. N.A., burada doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İHA

Tragger, Antalya, Baba, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İkiye bölünen otomobil baba ve kızına mezar oldu - Son Dakika

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