Son Dakika Haberleri: İkiye Bölünen Tırdan Yara Almadan Kurtuldu

İkiye Bölünen Tırdan Yara Almadan Kurtuldu

57 dakika önce

Gemlik yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, metrelerce sürüklendikten sonra ikiye ayrılarak durabildi.

İkiye Bölünen Tırdan Yara Almadan Kurtuldu, System.String[]
Gemlik yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, metrelerce sürüklendikten sonra ikiye ayrılarak durabildi.

Kaza, Gemlik yolu Dürdane rampasında gerçekleşti. Bursa'ya malzeme bırakan 34 SU 0306 plakalı tırın sürücüsü Gemlik istikametine gittiği sırada yağan aşırı yağmurdan dolayı direksiyon hakimiyetini kaybederek toprak kaldırıma çarptı. Kaldırımda metrelerce sürüklenen tırın dorsesi kupasını sıkıştırdı. Büyük hasar gören kupadan yara almadan çıkan araç sürücüsü Osman Aydın, "Yolda ilerlerken kendimi sağ şeride attım tır bir anda kaymaya başlayarak direksiyon hakimiyetini kaybetti. Çok şükür kazayı yara almadan atlattık" dedi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 02:03 Kaynak: İHA

Bursa, Gemlik, 3. Sayfa
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