Son Dakika Haberleri: İkiye Bölünen Tırdan Yara Almadan Kurtuldu

İkiye Bölünen Tırdan Yara Almadan Kurtuldu

1 saat önce

İkiye bölünen tırdan yara almadan kurtuldu Yağan yağmur yolları kayganlaştırdıBURSA - Bursa Gemlik yolunda direksiyon hakimiyetin kaybeden tır metrelerce sürüklendikten sonra iki büklüm şekilde durabildi.

İkiye bölünen tırdan yara almadan kurtuldu
Yağan yağmur yolları kayganlaştırdı

BURSA - Bursa Gemlik yolunda direksiyon hakimiyetin kaybeden tır metrelerce sürüklendikten sonra iki büklüm şekilde durabildi.
Kaza Gemlik yolu Dürdane rampasında gerçekleşti. Bursa'ya malzeme bırakan 34 SU 0306 plakalı aracın sürücüsü Gemlik istikametine gittiği sırada yağan aşırı yağmurdan dolayı direksiyon hakimiyetini kaybederek toprak kaldırıma çarptı. Kaldırımda metrelerce sürüklenen tırın dorsesi kupasını sıkıştırdı. Büyük hasar gören kupadan yara almadan çıkan araç sürücüsü Osman Aydın, "Yolda ilerlerken kendimi sağ şeride attım tır bir anda kaymaya başlayarak direksiyon hakimiyetini kaybetti. Çok şükür kazayı yara almadan atlattık" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 03:22 Kaynak: İHA

Bursa, Yağan, Gemlik, 3. Sayfa
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