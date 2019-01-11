İkiye Bölünen Tırdan Yara Almadan Kurtuldu
1 saat önce
İkiye bölünen tırdan yara almadan kurtuldu Yağan yağmur yolları kayganlaştırdıBURSA - Bursa Gemlik yolunda direksiyon hakimiyetin kaybeden tır metrelerce sürüklendikten sonra iki büklüm şekilde durabildi.
İkiye bölünen tırdan yara almadan kurtuldu Yağan
yağmur yolları kayganlaştırdı
BURSA - Bursa Gemlik
yolunda direksiyon hakimiyetin kaybeden tır metrelerce sürüklendikten sonra iki büklüm şekilde durabildi.
Kaza Gemlik yolu Dürdane rampasında gerçekleşti. Bursa'ya malzeme bırakan 34 SU 0306 plakalı aracın sürücüsü Gemlik istikametine gittiği sırada yağan aşırı yağmurdan dolayı direksiyon hakimiyetini kaybederek toprak kaldırıma çarptı. Kaldırımda metrelerce sürüklenen tırın dorsesi kupasını sıkıştırdı. Büyük hasar gören kupadan yara almadan çıkan araç sürücüsü Osman Aydın
, "Yolda ilerlerken kendimi sağ şeride attım tır bir anda kaymaya başlayarak direksiyon hakimiyetini kaybetti. Çok şükür kazayı yara almadan atlattık" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 03:22 Kaynak: İHA
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