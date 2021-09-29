İkiye bölünen traktörden sağ çıktı - Son Dakika

Manisa'nın Kula ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen kazada, traktör iki parçaya bölünürken, traktör sürücüsü kazayı şans eseri burnu bile kanamadan atlattı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında İzmir- Ankara D300 karayolu Gökçeören Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavşaktan Gökçeören yoluna girmek isteyen Mustafa Ö. (67) idaresindeki 39 SF 397 plakalı traktör ile, Kula yönünden İzmir yönüne doğru seyir halinde olan Abidin U. (47) idaresindeki Volkswagen marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle traktör iki parçaya bölünürken, traktör sürücüsü kazayı şans eseri yara almadan atlattı.

Kaza sebebiyle İzmir-Ankara D300 karayolunun İzmir istikametinde trafik bir süre tek şeritten sağlandı. - MANİSA