Son Dakika Haberleri: İkiye bölünen traktörlerden yara almadan kurtuldular
Son Dakika 3. Sayfa Haber

İkiye bölünen traktörlerden yara almadan kurtuldular

1 saat önce

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde çarpışan traktörlerler ikiye bölünürken sürücüler ise yara almadan kurtuldu.

İkiye bölünen traktörlerden yara almadan kurtuldular, System.String[]

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde çarpışan traktörlerler ikiye bölünürken sürücüler ise yara almadan kurtuldu.


Edinilen bilgiye göre, kaza, Bozova ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Yolda seyir halinde olan plakaları ve sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen iki traktör çarpıştı. Kazada her iki traktör de ikiye ayrıldı. Kaza sonrası şans eseri yaralanan olmazken, traktörlerde maddi hasar oluştu.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Fevzi Çakmak Mahallesi, Şanlıurfa, Bozova, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 02:04 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


(Özel) Yakıtı biten otomobili iten gençlere kamyonet çarptı: 2 yaralı
FSM'de polis operasyon düzenledi, trafik bir süreliğine tamamen durdu İçinde iki çocuğun olduğu araç apartman boşluğuna düştü! İstanbul'da DEAŞ operasyonu: Örgütün 'Kadı'sı gözaltına alındı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.9.2019 15:07:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İkiye bölünen traktörlerden yara almadan kurtuldular
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]