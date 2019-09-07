İkiye bölünen traktörlerden yara almadan kurtuldular
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Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde çarpışan traktörlerler ikiye bölünürken sürücüler ise yara almadan kurtuldu.
Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 02:04 Kaynak: İHA
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde çarpışan traktörlerler ikiye bölünürken sürücüler ise yara almadan kurtuldu.
Edinilen bilgiye göre, kaza, Bozova ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Yolda seyir halinde olan plakaları ve sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen iki traktör çarpıştı. Kazada her iki traktör de ikiye ayrıldı. Kaza sonrası şans eseri yaralanan olmazken, traktörlerde maddi hasar oluştu.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA
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