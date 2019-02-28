İkiye Bükülen Araçtan Burnu Bile Kanamadan Kurtuldu
1 saat önce
Afyonkarahisar'da buzlanma nedeniyle direğe çarpan ve ikiye bükülen aracın sürücüsü burnu bile kanamadan kurtuldu.
Afyonkarahisar'da buzlanma nedeniyle direğe çarpan ve ikiye bükülen aracın sürücüsü burnu bile kanamadan kurtuldu.
Alınan bilgiye göre kaza, Afyonkarahisar Asri Mezarlık önünde meydana geldi. Gizli buzlanma nedeniyle şehir merkezi istikametine seyreden 03 SK 377 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle ikiye bükülen ve hurdaya dönen aracı görenler hemen olay yerine koştu. Aracın kullanılamaz hale geldiği kazada sürücünün burnu bile kanamadı. - AFYONKARAHİSAR
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 01:35 Kaynak: İHA
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