Üye Girişi
Son dakika haberleri! SPOR İkiz ablaları gibi sporcu olmak istedi, 500 tam puanla antrenörlük kazandı - Son Dakika

Son dakika haberleri! SPOR İkiz ablaları gibi sporcu olmak istedi, 500 tam puanla antrenörlük kazandı

06.09.2021 12:32

Son dakika haberi... SPOR İkiz ablaları gibi sporcu olmak istedi, 500 tam puanla antrenörlük kazandıOlgay GÜLER / EDİRNE, (DHA) - Trakya Üniversitesi Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi'nin biri milli tekvandocu, diğeri ise bölüm birincisi ikiz öğrencileri Pelin ve Selin Kaya (22), kendileri gibi sporcu olmak...

SPOR İkiz ablaları gibi sporcu olmak istedi, 500 tam puanla antrenörlük kazandı

Olgay GÜLER/ EDİRNE, (DHA) - Trakya Üniversitesi Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi'nin biri milli tekvandocu, diğeri ise bölüm birincisi ikiz öğrencileri Pelin ve Selin Kaya (22), kendileri gibi sporcu olmak isteyen kardeşleri Muratcan Kaya'yı (19) tüm sezonun çalıştırarak aynı okulu, 500 tam puanla kazanmasını sağladı. Bölümü tam puanla kazanan tek öğrenci olan Muratcan Kaya, "Ablalarım bana çok destek oldu. Onlar olmasaydı bu başarıyı yakalayamazdım" dedi.

Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından bugün tüm üniversitelerde kayıt işlemleri başladı. Trakya Üniversitesi'nden yana tercihlerini yapan öğrenciler sabah erken saatlerden itibaren Balkan Kongre Merkezi'ndeki kayıt birimine geldi. Merkezde ilk öğrenci kayıtlarını, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu yaptı.

OKULA BİRİNCİLİKLE GİRDİ

Rektör Prof. Dr. Tabakoğlu'nun kaydını yaptığı öğrencilerden biri de Trakya Üniversitesi Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi'nde okuyan ikiz kardeşler milli tekvandocu Selin Kaya ve Pelin Kaya'nın kardeşi Muratcan Kaya oldu. Ablalarının yıl boyunca çalıştırdığı ve onlar gibi sporcu olmak isteyen Kaya, antrenörlük bölümünü, 500 tam puan alarak birincilikle kazanıp ailesini de gururlandırdı.

"ABLALARIM OLMASAYDI KAZANAMAZDIM"

Ablalarıyla gurur duyduğunu söyleyen Muratcan Kaya, bu nedenle kendisinin de Spor Bilimleri Fakültesi'ni hedeflediğini anlatarak, "Onlarla gurur duyuyorum. Ablalarım olmasaydı çok bir şey yapabileceğimi sanmıyorum. Onlar bana çok destek oldu. Onlar olmasaydı bu başarıyı yakalayamazdım. Çok mutluyum, elimden geleni yaptığım için" diye konuştu.

Beden Eğitimi Öğretmenliği 4'üncü sınıf öğrencisi, milli tekvandocu Selin Kaya da kardeşiyle aynı okulda okuyacak olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Kardeşimizi yıl boyu sınava hazırladık. İnşallah bu yıl beraber okuyacağız. Kendisi sınavlardan 500 tam puan aldı ve antrenörlük bölümünü kazandı. Onunla gurur duyuyoruz" dedi.

"500 TAM PUAN ALAN TEK ÖĞRENCİ OLDU"

Spor Yöneticiliği bölüm birincisi olan Pelin Kaya da kardeşinin rekor kırarak antrenörlüğü kazandığını söyledi. Kaya, "Kardeşimi hep beraber sınava hazırladık. Voleybolda erkeklerde parkur rekorunu kırarak 500 tam puan alan tek erkek öğrenci oldu. Kendisiyle gurur duyuyoruz, inşallah mezun olduktan sonra üniversitemizi en iyi yerlerde temsil etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"ONLARLA GURUR DUYUYORUM"

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yaşayan baba Metin Kaya da sevincini paylaşarak, "Mutluluğum tarif edilemez. Evlatlarımın üçünü de Atatürk'ün yol gösterdiği gibi okuttuğumuz için çok mutluyum. İnşallah üniversite diplomalarını alıp iyi yerlere gelirler, ailelerini ve Edirne'yi iyi yerlerde temsil ederler. Kızlarımın bu sene son yılı, şimdi kardeşleri de geldi. Bu benim için büyük bir gurur ve mutluluk kaynağı" diye konuştu.

Son dakika haberleri! SPOR İkiz ablaları gibi sporcu olmak istedi, 500 tam puanla antrenörlük kazandı
Son dakika haberleri! SPOR İkiz ablaları gibi sporcu olmak istedi, 500 tam puanla antrenörlük kazandı
Son dakika haberleri! SPOR İkiz ablaları gibi sporcu olmak istedi, 500 tam puanla antrenörlük kazandı
Son dakika haberleri! SPOR İkiz ablaları gibi sporcu olmak istedi, 500 tam puanla antrenörlük kazandı
Son dakika haberleri! SPOR İkiz ablaları gibi sporcu olmak istedi, 500 tam puanla antrenörlük kazandı
Son dakika haberleri! SPOR İkiz ablaları gibi sporcu olmak istedi, 500 tam puanla antrenörlük kazandı
Son dakika haberleri! SPOR İkiz ablaları gibi sporcu olmak istedi, 500 tam puanla antrenörlük kazandı

Spor Bilimleri Fakültesi, Trakya Üniversitesi, Kongre, Milli, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! SPOR İkiz ablaları gibi sporcu olmak istedi, 500 tam puanla antrenörlük kazandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kargocunun para karşılığı anlaştığı kadınları falakaya yatırdığı görüntüler ortaya çıktı 14:03 Kargocunun para karşılığı anlaştığı kadınları falakaya yatırdığı görüntüler ortaya çıktı Kaddafi'nin oğlu Saadi Kaddafi Türkiye'ye geldi! İlk açıklamayı Haberler.com'a yaptı 13:57 Kaddafi'nin oğlu Saadi Kaddafi Türkiye'ye geldi! İlk açıklamayı Haberler.com'a yaptı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aşı çağrısında bulundu: Asla zorlayıcılığa başvurmak istemiyoruz ancak imkanını değerlendirmek şarttır 13:25 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aşı çağrısında bulundu: Asla zorlayıcılığa başvurmak istemiyoruz ancak imkanını değerlendirmek şarttır
Ailesi İstanbul'da kalmak istedi, Caner Erkin Karagümrük ile anlaştı 13:19 Ailesi İstanbul'da kalmak istedi, Caner Erkin Karagümrük ile anlaştı Eşinin yerine sefere gitti, kazada yaşamını yitirdi 13:08 Eşinin yerine sefere gitti, kazada yaşamını yitirdi Emre Aşık'tan boşanan Yağmur Aşık, çocuklarının velayetini babaya veren hakime tehditler savurdu: Seni koltuğundan indireceğim 12:15 Emre Aşık'tan boşanan Yağmur Aşık, çocuklarının velayetini babaya veren hakime tehditler savurdu: Seni koltuğundan indireceğim
Necati Şaşmaz'ın ses kaydı ortaya çıktı: Ben seçilmiş kişiyim 11:53 Necati Şaşmaz'ın ses kaydı ortaya çıktı: Ben seçilmiş kişiyim 50 liraya satılan halı izdihamı yarattı! Dakikalar içinde 750 adet ürün satıldı 11:41 50 liraya satılan halı izdihamı yarattı! Dakikalar içinde 750 adet ürün satıldı

Son Dakika Haberleri
14:02 Kargocunun para karşılığı anlaştığı kadınları falakaya yatırdığı görüntüler ortaya çıktı
13:59 İstanbul'da metronun simgesi değişti, sosyal medya ikiye bölündü
13:56 Kaddafi'nin oğlu Saadi Kaddafi Türkiye'ye geldi! İlk açıklamayı Haberler.com'a yaptı
13:32 Mesut Özil'in menajeri transfer iddiaları hakkında konuştu: Şüpheniz olmasın, 3 sene daha Fener'de
13:25 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aşı çağrısında bulundu: Asla zorlayıcılığa başvurmak istemiyoruz ancak imkanını değerlendirmek şarttır
13:21 Taliban, Kabil'deki üniversitede kız ve erkek öğrencilerin arasına perde çekti
13:19 Ailesi İstanbul'da kalmak istedi, Caner Erkin Karagümrük ile anlaştı
13:16 TOKİ indirim kampanyası 21 Eylül'de başlayacak! Yüzde 22 indirim yapılacak
13:08 Eşinin yerine sefere gitti, kazada yaşamını yitirdi
13:03 Bütün gece birlikte eğlendiği kadını bıçakla tehdit edip cinsel saldırıda bulundu! Saldırgan, ihbar üzerine yakalandı
Bülent Korkmaz ve Emre Akbaba Alanyaspor'da Bülent Korkmaz ve Emre Akbaba Alanyaspor'da         
14:07
İstanbul'da metronun simgesi değişti, sosyal medya ikiye bölündü İstanbul'da metronun simgesi değişti, sosyal medya ikiye bölündü         
13:59
Mesut Özil'in menajeri transfer iddiaları hakkında konuştu: Şüpheniz olmasın, 3 sene daha Fener'de Mesut Özil'in menajeri transfer iddiaları hakkında konuştu: Şüpheniz olmasın, 3 sene daha Fener'de         
13:32
Taliban, Kabil'deki üniversitede kız ve erkek öğrencilerin arasına perde çekti Taliban, Kabil'deki üniversitede kız ve erkek öğrencilerin arasına perde çekti         
13:21
TOKİ indirim kampanyası 21 Eylül'de başlayacak! Yüzde 22 indirim yapılacak TOKİ indirim kampanyası 21 Eylül'de başlayacak! Yüzde 22 indirim yapılacak         
13:16
Bütün gece birlikte eğlendiği kadını bıçakla tehdit edip cinsel saldırıda bulundu! Saldırgan, ihbar üzerine yakalandı Bütün gece birlikte eğlendiği kadını bıçakla tehdit edip cinsel saldırıda bulundu! Saldırgan, ihbar üzerine yakalandı         
13:03
Dünyaca mobilya devi Ikea, 100 bin şoför arıyor Dünyaca mobilya devi Ikea, 100 bin şoför arıyor         
12:03
Başakşehir'den bomba transfer! Ünlü yıldız James Rodriguez, yarın İstanbul'da Başakşehir'den bomba transfer! Ünlü yıldız James Rodriguez, yarın İstanbul'da         
11:47
Bir annenin uyuşturucu operasyonu! Oğlunun gitarına gizlediği kamerayla gerçeği ortaya çıkardı Bir annenin uyuşturucu operasyonu! Oğlunun gitarına gizlediği kamerayla gerçeği ortaya çıkardı         
11:35
Cenk Tosun, 18 milyon TL'ye aldığı evin dekorasyonuna 15 milyon TL harcadı Cenk Tosun, 18 milyon TL'ye aldığı evin dekorasyonuna 15 milyon TL harcadı         
11:17
Mehmet Ali Erbil, yeni aşkıyla görüntülendi! Sevgilisi, kendisinden 40 yaş küçük Mehmet Ali Erbil, yeni aşkıyla görüntülendi! Sevgilisi, kendisinden 40 yaş küçük         
11:09
Fenerbahçe'nin Yunan yıldızı Pelkas, saha kenarına idrarını yaptı Fenerbahçe'nin Yunan yıldızı Pelkas, saha kenarına idrarını yaptı         
10:42
Kaybolan 3 yaşındaki otizmli çocuk, 4 gün sonra sağ bulundu Kaybolan 3 yaşındaki otizmli çocuk, 4 gün sonra sağ bulundu         
10:40
Çaycı kadını taciz ettiği iddiasıyla CHP Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz, görevden alındı Çaycı kadını taciz ettiği iddiasıyla CHP Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz, görevden alındı         
10:34
Kazayı görünce ambulans çağırdı, olay yerine yaklaşınca kendi karısı olduğunu gördü Kazayı görünce ambulans çağırdı, olay yerine yaklaşınca kendi karısı olduğunu gördü         
10:16
Ünlü iş insanının oğlunun bademcik ameliyatı sonrası küçük dilini kestiler Ünlü iş insanının oğlunun bademcik ameliyatı sonrası küçük dilini kestiler         
09:38
Salih Bademci, İlk ve Son filmdeki sevişme sahnelerini anlattı Salih Bademci, İlk ve Son filmdeki sevişme sahnelerini anlattı         
09:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2021 14:11:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri! SPOR İkiz ablaları gibi sporcu olmak istedi, 500 tam puanla antrenörlük kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement