İkiz annelerinden 23 Nisan'a özel video - Son Dakika

ESKİŞEHİR'de ikiz anneleri, çocuklarının Atatürk ve Türk bayraklı fotoğraflarını '23 Nisan Atatürk'ten Armağan' isimli şarkıyla birleştirip, video haline getirdi. Sosyal medyada paylaşılan video, çok sayıda kullanıcı tarafından beğenildi.

Eskişehir'de, sosyal medyada oluşturdukları platformda bir araya gelen ikiz çocuk anneleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenledi. İkiz anneleri, Atatürk ve Türk bayraklı 28 ikiz çocuğun fotoğraflarını '23 Nisan Atatürk'ten Armağan' isimli şarkıyla birleştirerek, video haline getirdi. Sosyal medyadan paylaşılan video, kısa sürede çok sayıda kullanıcı tarafından beğenildi.

'Eskişehirikiz Platform' üyesi annelerden Aylin Özen, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bayram coşkusunu evlerde yaşadıklarını belirterek, "İkiz anneleri olarak tecrübelerimizi, sorunlarımızı paylaşmak için bir platform kurduk. Kısa sürede çok sayıda ikiz annesi ile irtibata geçtik. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlamasından dışarı çıkamayınca evlerde bir etkinlik planladık. Annelerimiz, çocuklarını evlerde fotoğrafladı ve onları bir araya getirdik. Bayramın coşkusunu bu şekilde evlerimiz yaşıyoruz" dedi.