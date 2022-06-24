İkiz gelinler, aynı düğünde kuzenler ile dünyaevine girdi - Son Dakika
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İkiz gelinler, aynı düğünde kuzenler ile dünyaevine girdi

24.06.2022 10:08
İkiz gelinler, aynı düğünde kuzenler ile dünyaevine girdi

ARTVİN'in Hopa ilçesinde, tek yumurta ikizleri Elif ve Elvan Muti (29), ortak yaptıkları düğünle kuzenler ile evlendi.

ARTVİN'in Hopa ilçesinde, tek yumurta ikizleri Elif ve Elvan Muti (29), ortak yaptıkları düğünle kuzenler ile evlendi. Elif Muti elektrik ustası Emrah Şahin (29) ile Elvan Muti ise inşaat ustası İhsan İlden (26) ile hayatını birleştirdi. Elif Muti, "En mutlu günümü ikizimle paylaştım" derken, Elvan Muti ise "'Evlendiğimiz zaman sen nerede, ben nerede olacağım' diye düşünüyorduk. Şimdi hep beraber olacağız" dedi.

Hopa'da yaşayan tek yumurta ikizleri Elif ve Elvan Muti, 3 yıl önce kuzen olan elektrik ustası Emrah Şahin ve inşaat ustası İhsan İlden ile tanıştı. Arkadaşlıklarını ilerleten Elif Muti, Emrah Şahin ile Elvan Muti ise İhsan İlden ile aynı gün nişanlandı. Çiftler, düğünlerini ise birlikte yapmaya karar verdi. Hopa'da düğün salonundaki düğünle çiftler, davetlilerin huzurunda dünyaevine girdi.

Elif Muti, en mutlu gününü ikizi ile paylaştığını belirterek, "İlk ben eşimle tanıştım sonra kardeşim Elvan eşimin kuzeniyle tanıştı. Biz ikiziz eşlerimiz de dayı hala çocukları. İkimiz birlikte nişanlandıktan sonra 'Neden birlikte düğün yapmayalım, farklı olur' dedik, çok da hoş oldu. Biz hayata birlikte başladık. Bugün de gelinliklerimizle beyaz bir sayfa açarak hayatımıza devam edeceğiz" dedi. İkizlerden Elvan Muti ise "Bugüne kadar da hiç çifte düğüne gitmemiştik, hem çifte düğün gördük hem birbirimizin düğününe gelmiş olduk. 'Evlendiğimiz zaman sen nerede, ben nerede olacağım' diye düşünüyorduk. Şimdi hep beraber olacağız" diye konuştu.Elif Muti'nin eşi Emrah Şahin de "Bir arkadaş vasıtasıyla tanıştık, evlenme kararı aldık ancak pandemi dolayısıyla erteledik. O arada kuzenim de Elvan'la tanışarak evlenme kararı aldılar. Düğünü birlikte yapmak istediler. Biz de onayladık çok da güzel oldu" dedi.

Elvan Muti'nin eşi İhsan İlden ise "İkizler çifte düğün yapma teklifi ile geldiler. Damatlar olarak biz de kuzen olduğumuz için bu fikre onay verdik. Çok güzel bir düğün oldu" diye konuştu.


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Kaynak: DHA

Emrah Şahin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İkiz gelinler, aynı düğünde kuzenler ile dünyaevine girdi - Son Dakika

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