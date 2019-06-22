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İkiz güreşçiler başpehlivanlık için el bağladı

40 dakika önce

Bu yıl 14.'sü düzenlenen Yalıntaş Yağlı Güreşleri'nin finali sürpriz bir eşleşmeye sahne oldu.

İkiz güreşçiler başpehlivanlık için el bağladı, System.String[]
Bu yıl 14.'sü düzenlenen Yalıntaş Yağlı Güreşleri'nin finali sürpriz bir eşleşmeye sahne oldu. Antalyalı tek yumurta ikizleri güreşçiler İsmail ve Turan Balaban, tüm rakiplerini yenerek finale kaldılar. Yalıntaş Yağlı Güreşleri'nde ikiz güreşçiler İsmail ve Turan Balaban birbirlerine rakip oldu. Güreşçilerin başpehlivanlık unvanı için karşı karşıya geldiği son müsabaka kıran kırana geçti. 2013 ve 2017 yılında tarihi Edirne Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan unvanını alan 'sarı fırtına' lakaplı İsmail Balaban, iki yıl aradan sonra bu kez ikizini yenerek zafere ulaştı. Kırkpınar hakemlerinden Hakan Oran'ın yönettiği son karşılaşmada, İsmail Balaban, ikizi Turan Balaban'ın sırtını yere getirerek 14. Yalıntaş Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı oldu. Başpehlivan Balaban'a şampiyonluk madalyasını Belediye Başkanı Mehmet Kanar verdi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 10:40 Kaynak: İHA
İsmail Balaban, Kırkpınar, Balaban, Yalıntaş, Güncel
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