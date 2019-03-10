İkiz Kardeşini Öldürdü, Oğlunu Ağır Yaraladı
1 saat önce
Kırıkkale'de bir kişi, arazi anlaşmazlığı yüzünden ikiz kardeşini silahla öldürüp, oğlunu da ağır yaraladı.
Kırıkkale
'de bir kişi, arazi anlaşmazlığı yüzünden ikiz kardeşini silahla öldürüp, oğlunu da ağır yaraladı.
Olay, Kırıkkale'nin Keskin
ilçesine bağlı Barakobası köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan tartışma sonrasında Y.A. silahla ikiz kardeşi R.A.'yı öldürüp oğlu M.A.'yı da ağır yaraladı. Olay yerine 112 Acil Servis
ekipleri sevk edildi. M.A. hastaneye kaldırılırken, hayatını kaybeden R.A. ise hastane morguna götürüldü. Zanlı Y.A. olaydan sonra kaçtı. Soruşturma devam ediyor. - KIRIKKALE
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 05:11 Kaynak: İHA
İzmir'de 6 Kaz İşkence Edilerek Öldürüldü, Vatandaşlar Tepki Gösterdi
Venezuela'daki Elektrik Kesintisi Ölümlere Neden Olmaya Başladı
Sır Cinayet Duygusal Videoyla Aydınlatıldı
Felaket Tellalı Lakaplı Ses Sanatçısı Onur Akay, Bu Defa Sezen Aksu'yu Paylaştı