İkiz kardeşler 500 kilometre sonra yakalandı - Son Dakika

Ankara'da çaldıkları otomobil ile Bolu ve Düzce'de gezen ikizler polis ekipleri tarafından yakalandı. 500 kilometre boyunca kaçan 16 yaşındaki ikizler emniyete götürülürken, otomobil yediemin otoparkına çekildi.

24 Mart Perşembe günü Ankara'dan otomobil çalan ikiz kardeşler 2 gün sonra Düzce'de yakalandı. Edinilen bilgilere göre S.Y ve kardeşi Ö.Y., Ankara'dan çaldıkları otomobil ile gezmeye başladı. Kardeşler daha sonra şehir şehir gezerek İstanbul'a gitmek istedi. Ankara'dan Bolu'ya gelen kardeşler gezerken akaryakıtları azaldı ve akaryakıt istasyonuna girerek aracın deposunu doldurup kaçtılar. Arandıklarını anlayan kafadarlar Düzce'ye doğru aracı sürdüler.

Bölge trafik ekipleri peşini bırakmadı

TEM otoyolu Kaynaşlı gişelerinden Düzce istikametine doğru ilerleyen S.Y. idaresindeki otomobili Bölge trafik ekipleri takip etmeye başladı. Düzce gişelerden çıkan otomobil, Düzce'de Bahçeşehir bağlantı yoluna girerek kaçışını sürdürdü. Asayiş Şubeye bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin kovalamacaya dahil olması ile birlikte kentte alarma geçildi. Tüm yollarda depolama yapılmasının ardından otomobil Sakarya istikametine gittiği esnada bir akaryakıt istasyonunda yakalandı.

İkiz kardeşler S.Y. ve Ö.Y. Hırsızlık Büro amirliği ve çocuk şube ekiplerince gözlem altına alınırken, otomobil otoparka çekildi. - DÜZCE