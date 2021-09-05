İkiz kardeşler, kendileri gibi tek yumurta ikizi kardeşlerle evlendi - Son Dakika

Adıyaman'da tek yumurta ikizi Abuzer ile Gaffari Koparal kardeşler, kendileri gibi tek yumurta ikizi olan Nursel ve Nurgül Tepe kardeşlerle dünya evine girdi.

Çiftlerin nikahını Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç kıyarken, şahitliğini ise Vali Mahmut Çuhadar yaptı.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, yaptığı açıklamada, hayatında ilk defa böyle bir nikaha şahitlik ettiğini söyledi.

Vali Çuhadar, nikah cüzdanını teslim ettiği çiftlere, ömür boyu mutluklar diledi.

Belediye Başkanı Kılınç, şimdiye kadar yüzlerce nikah kıydığını belirterek, "Tek yumurta ikizlerinin nikahın kıyarken zorlandık. Doğumlarının arasında 5'er dakika var. Birbirlerine benziyorlar. İki çifte de mutluluklar diliyorum. Şaşırdık, ilk defa böyle bir şey oldu." dedi.

Damatlardan Abuzer Koparal da çok mutlu olduklarını ifade ederek "Allah kısmet etti, evlendik. Çok mutluyuz Allah bize ikiz evlat nasip etsin." şeklinde konuştu.

Gelinlerden Nursel Koparal ise "Kardeşimle ikiz olan kardeşlerle evlenmek istiyorduk, çok şükür hayalimiz gerçekleşti. Çok mutluyuz." diye konuştu.