Son dakika haberi! İkiz kardeşlere 2 gün arayla silahlı saldırı - Son Dakika
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Son dakika haberi! İkiz kardeşlere 2 gün arayla silahlı saldırı

12.10.2022 11:33

Son dakika haberi... İkiz kardeşlere 2 gün arayla silahlı saldırı Elazığ'da 2 gün arayla silahlı saldırıya uğrayan ikiz kardeşler yaralandı.

İkiz kardeşlere 2 gün arayla silahlı saldırı

ELAZIĞ - Elazığ'da 2 gün arayla silahlı saldırıya uğrayan ikiz kardeşler yaralandı. Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

İlk olay, 2 gün önce Doğukent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.A., aralarında daha önce husumet bulunan A.S.Ü. ve K.Ü. ile karşılaştı. Aralarında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Buradaki olayda M.A. ayağına isabet eden kurşun nedeni ile yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

İkinci olay ise Sanayi Mahallesi Ali Rıza Septioğlu Bulvarı'nda meydana geldi. Buradaki olayda M.A.'nın ikiz kardeşi D.A. uğradığı silahlı saldırı sonucu ayağından yaralandı. Yaralı şahıs, ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Şüphelilerin ise yine A.S.Ü., K.Ü. ve ayrıca M.Ü. olduğu tespit edildi.

Şüphelilerin yakalanması için Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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Kaynak: İHA

Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! İkiz kardeşlere 2 gün arayla silahlı saldırı - Son Dakika

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