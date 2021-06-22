İkiz Kayalar'da nefes kesen tırmanış - Son Dakika

ÖĞRENDİKLERİNİ İKİZ KAYALAR'DA UYGULUYORLAR

İnegöl Belediye spor dağcılık branşı Türkiye Dağcılık Federasyonu ile birlikte yaz eğitimlerine başladı. Yaz ve kış aylarında temel eğitimlerine kulüp bünyesinde devam ederken, teorik uygulamayı da Oylat ikiz kayalarda sürdürüyor. Profesyonel eğitmenlerden oluşan ekipler ile ilçedeki arama kurtarma gönüllüleri ve dağcılık sporu meraklılarına dağda hayatta kalabilmeleri, kalanlara yardım edebilmeleri için bu eğitimler verilirken sonunda ise federasyon belgesi teslim ediliyor.

ANKARA'DAN GELECEK EKİP İLE EĞİTİM SON BULACAK

18 Haziran 11 Temmuz tarihleri arasında Türkiye Dağcılık Federasyonunun eğitimlerinde İnegöl Belediyespor Kulübü yaz Dağcılık eğitimi 25 dağcı sporcu ile devam ederken, 11 Temmuz tarihinde ise Ankara merkezden gelecek sınav yapıcı ile dağcıların eğitimleri tamamlanmış olacak.

YENİ DÖNEM KAYITLARI BAŞLADI

Pandemi dönemi ile spor aktivitelerine rehavet artarken, İnegöl Belediyespor'da sporseverleri daha nitelikli spor yapmaları için eğitim çalışmalarına devam ediyor. Bir sonraki eğitim kayıtları alınmaya başlarken, vatandaşlar Kültür Park içindeki İnegöl Belediyespor salonunda kayıt yaptırabilecekler.