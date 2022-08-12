İSTANBUL-MİMAR NİŞAN YAUBYAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika
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İSTANBUL-MİMAR NİŞAN YAUBYAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

12.08.2022 15:11
İSTANBUL-MİMAR NİŞAN YAUBYAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

İKİZ Kuleler olarak bilinen Dünya Ticaret Merkezi'nin yapımında da yer alan Mimar Nişan Yaubyan 94 yaşında hayatını kaybetti.

İKİZ Kuleler olarak bilinen Dünya Ticaret Merkezi'nin yapımında da yer alan Mimar Nişan Yaubyan 94 yaşında hayatını kaybetti. Yaubyan bugün Surp Garabet Kilisesi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

İkiz Kuleler'in yapımında yer alan ve Mimar Sinan Büyük Ödülüne de layık görülen Mimar Nişan Yaubyan, 9 Ağustos'ta tedavi gördüğü Yedikule Surp Pırgiç Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Yaubyan için bugün Üsküdar'da bulunan Surp Garabet Kilisesi'nde saat 13.00'da tören düzenlendi. Törene, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Hayrat Canlandıran ve Araştıran Mimar ve Mühendisler Dayanışma Derneği üyeleri, Yaubyan'ın yakınları ve sevenleri katıldı. Törenin ardından Nişan Yaubyan'ın cenazesi Hasanpaşa Ermeni Mezarlığı'na defnedildi.

"CUMHURİYETİN YETİŞTİRDİĞİ ÖNEMLİ MİMARLARDANDI"

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, "Kadıköy'ün önemli simgelerinden biriydi. Sadece mimar ve Kadıköy'lü olmasının ötesinde cumhuriyetin yetiştirdiği önemli mimarlardan birisiydi. Sadece Türkiye'de yaptığı eserlerle değil dünyanın farklı kentlerinde yapmış olduğu büyük projelerinde mimarıydı. Kadıköy olarak ayrıca üzüntülüyüz. Çünkü Kadıköy'de Ermeni Cemaatinin önemli simgelerinden birisiydi. Uzun yıllar boyunca vakıf başkanlığı yaptı. Kadıköy'ün geçmişten gelen değerlerine mimari olarak çalışmalarda bulundu. Ermeni ilkokulunun yeniden inşasına hem maddi anlamda hem de mimarlık yeteneklerini kullanarak yeni bir proje yaptı ve Ermeni cemiyetinin hizmetine açılmasını sağladı. Mimar olma hikayesi de çok ilginç. Anıtkabir'in mozolesinin proje yarışmasını görünce mimar olmaya karar veriyor. Bu da onun ne kadar cumhuriyet ve Atatürk sevdalısı olduğunun işareti" dedi

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Kaynak: DHA

Üsküdar, Kadıköy, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-MİMAR NİŞAN YAUBYAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika

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