İKİZ KUZULARI BİBERONLA BESLİYORLAR - Son Dakika

MUŞ'ta bir çiftlikte çobanlık yapan Barış Özcan, yeni doğan ikiz kuzuları biberonla besliyor. Merinos cinsi koyunların doğurduğu 40 ikiz kuzuya özenle bakan Özcan ve ailesi, 1 aylık olanları sütten keserek yem vermeye başladıklarını söyledi. Hayvancılığın önemli merkezlerinden biri olan Muş'ta özel bir çiftlikte beslenen koyunların doğumları başladı. Çiftlikte beslenen merinos cinsi koyunların doğurduğu 80 kuzudan 40'ı ikiz olarak dünyaya geldi. Kışın zorlu geçtiği Muş'ta çiftlik çalışanlanı yeni doğan kuzulara adeta bebek gibi bakıyor. İneklerden sağılan sütü biberona koyan çalışanlar, kucaklarına aldıkları kuzulara içiriyor. Özel bir çiftlikte 215 baş merinos koyunu beslediğini belirten Barış Özcan, Merinos koyunların bir özelliği ikiz doğurmalarıdır. Şimdiye kadar doğan 80 kuzunun 40'ı ikiz. Anne sütü yetersiz kalınca çiftliklerdeki inekleri sağarak sütü biberonla kuzulara veriyoruz. Şu anda kuzuların bir bölümü 5 ya da 10 günlük. Kuzular 1 aylık olana kadar biberonla besleyeceğiz. 1 aydan sonra yem vermeye başlayacağız dedi.