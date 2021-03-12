ORDU İkiz nineler, ikinci doz aşılarını oldu - Son Dakika

İkiz nineler, ikinci doz aşılarını oldu

ORDU'nun Perşembe ilçesinde ikiz Hacer ve Emriye Sarı (89) kardeşler, koronavirüse karşı ikinci doz aşılarını yaptırdı.

İlçeye bağlı Yazlık Mahallesi'nde yaşayan ikiz kardeşlerden Hacer ve Emriye Sarı, koronavirüs salgınına karşı başlayan mücadele kapsamında ilk doz aşılarını 13 Şubat tarihinde oldu. Sarı kardeşler, ikinci doz aşı için randevularını aldı. Yalıköy Aile Sağlığı Merkezi'ne giden Sarı kardeşler, yapılan kontrollerin ardından ikinci doz aşılarını da oldu. Bir süre gözlem altında tutulan Hacer ve Emriye Sarı kardeşler, emeği geçenlere teşekkür etti.

EMİNE ERDOĞAN'A SELAM GÖNDERDİLER

Emriye Sarı, 'Aşı oldum, ağrım yok' derken, Hacer Sarı ise 'Allah'a şükür iyiyim, bir sıkıntı yok' dedi. Tek istekleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ı görmek olduğunu söyleyen Sarı kardeşler, Emine Erdoğan'a selam söyledi.

'TEYZELERİMİZİN SAĞLIK DURUMLARI İYİ'

Yalıköy Aile Sağlığı Merkezi doktoru Gürkan Aydın, '2 teyzemizin de aşılarını tamamladık, 1 ay önce de ilk doz aşılarını oldular. Aşının koruyuculuğun başlaması için 10-15 gün geçmesi gerekiyor. Teyzelerimiz dikkat etmeye devam edecekler. Şu an sağlık durumları iyi' dedi.