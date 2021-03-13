İkiz nineler ikinci doz aşılarını oldu - Son Dakika

Ordu'da, 86 yıl boyunca hiç ayrılmayan ve 3 yıl önce kardeşlerinden birisi hayatını kaybettikten sonra ikiz kalan Hacer ve Emriye Sarı (89), tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Kovid-19) aşılarının ikinci dozunu yaptırdı.

İkizler, aşının faydalı olacağından umutlu olduklarını söyleyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Eşi Emine Erdoğan'a da selam göndermeyi ihmal etmediler.

Perşembe ilçesine bağlı Yazlık Mahallesi'nde yaşayan, sempatik tavırları ve birbirlerine bağlılıklarıyla tanınan 89 yaşındaki üçüz ninelerden Hayriye Sarı, ilik kanseri sebebiyle tedavi gördüğü hastanede 3 yıl önce vefat etti. Ölümün ayırmasıyla birlikte ikiz kalan Hacer ve Emriye Sarı, tüm dünyayı ve etkisi altına alan korona virüs ikinci doz aşılarını Sağlık Bakanlığı Fatsa İlçe Yalıköy Aile Sağlığı Merkezi'ne giderek, yapılan kontrollerin ardından aşılarını oldu.

Hacer ve Emriye Sarı ikizleri yakın zamanda bu hastalıkların bitmesi için dua ettiklerini belirttiler. Aşılarını sağlık için yaptırdıklarını söyleyen ikiz teyzeler doktorların tavsiyelerine uyduklarını söylediler.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın talimatıyla Perşembe Kaymakamlığı tarafından ninelerin eski evi yıkılarak, yerine iki katlı 53 metrekarelik bir ev yapılmıştı. - ORDU