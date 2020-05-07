İkiz oğlakların isimlerini halk belirleyecek - Son Dakika

BURSA'da Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi'nde dünyaya gelen ikiz oğlakların isimleri, internet üzerinden yapılacak anketle vatandaşlar tarafından belirlenecek.

Osmangazi Belediyesi tarafından 2007 yılında hizmete açılan ve 13 yıldır can dostların daha sağlıklı ve güvenli bir yaşam sürebilmeleri adına hizmet veren Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi, bugünlerde yeni misafirlerini ağırlamanın heyecanını yaşıyor. Farklı türden yüzlerce hayvana ev sahipliği yapan barınakta, 6 yıldır bakılan Beyaz isimli keçi, ikiz yavru doğurdu. İkisi de dişi ve sağlıklı olan oğlaklar, bütün günü çimlerde oynayarak geçiriyor.

İSİMLERİ HALK BELİRLEYECEK

Barınağın neşe kaynağı olan oğlakların isimlerini ise halk belirleyecek. Osmangazi Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarında yavru keçiler ini anket yapılacak. Ankete katılanlar tarafından en çok önerilen iki isim, sevimli ikizlere verilecek.