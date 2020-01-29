İkiz pandalar basın mensuplarının karşısına çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İkiz pandalar basın mensuplarının karşısına çıktı - Son Dakika

İkiz pandalar basın mensuplarının karşısına çıktı

6 saat önce

Almanya'nın başkenti Berlin'de dünyaya gelen ikiz pandalar anneleriyle birlikte ilk kez basın mensuplarının karşısına çıktı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de dünyaya gelen ikiz pandalar anneleriyle birlikte ilk kez basın mensuplarının karşısına çıktı.

İkiz pandalar basın mensuplarının karşısına çıktı

Almanya, Berlin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 03:07 Kaynak: AA
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