İkiz pandalar basın mensuplarının karşısına çıktı - Son Dakika

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İkiz pandalar basın mensuplarının karşısına çıktı
6 saat önce
Almanya'nın başkenti Berlin'de dünyaya gelen ikiz pandalar anneleriyle birlikte ilk kez basın mensuplarının karşısına çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 03:07 Kaynak: AA
Almanya'nın başkenti Berlin'de dünyaya gelen ikiz pandalar anneleriyle birlikte ilk kez basın mensuplarının karşısına çıktı.
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