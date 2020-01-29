İkiz pandalar basın mensuplarının karşısına çıktı - Son Dakika

Almanya 'nın başkenti Berlin 'de dünyaya gelen ikiz pandalar anneleriyle birlikte ilk kez basın mensuplarının karşısına çıktı.

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