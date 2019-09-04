Son Dakika Haberleri: İkiz plaka ile 1 milyon liralık vurguna 4 gözaltı
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İkiz plaka ile 1 milyon liralık vurguna 4 gözaltı

38 dakika önce

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde, bir kumaş fabrikasından ikiz plakalı TIR'a yüklenen 20 ton kumaşı yerine teslim etmeyerek ortadan kaybolan 4 kişi, jandarma tarafından yakalandı.

İkiz plaka ile 1 milyon liralık vurguna 4 gözaltı, System.String[]

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde, bir kumaş fabrikasından ikiz plakalı TIR'a yüklenen 20 ton kumaşı yerine teslim etmeyerek ortadan kaybolan 4 kişi, jandarma tarafından yakalandı. 1 milyon TL değerindeki kumaşlar sahibine teslim edildi.

Ergene ilçesinin Ulaş Mahallesi'nde faaliyet gösteren kumaş fabrikasından,1 milyon TL değerindeki 20 ton boyalı kumaş, Sakarya'nın Adapazarı ilçesindeki alıcıya gönderilmek üzere TIR'a yüklendi. Ancak aradan geçen süreye rağmen kumaşlar, alıcıya teslim edilmdi. Bunun üzerine fabrika sahipleri Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı'na başvurdu.

Jandarma ekipleri, güvenlik kameralarını da inceleyerek yaptığı çalışmada, TIR'da ikiz plaka  kullanıldığı ve sürücünün Selçuk Yıldırım adına düzenlenmiş sahte sürücü belgesi kullandığını tespit etti.

Jandarma, ikiz plaka takılı çekiciyi İstanbul Beylikdüzü'nde terk edilmiş olarak buldu. Kumaşların yüklü olduğu dorsenin ise, İstanbul  Eyüpsultan'da bir depoda tutulduğu belirlendi. Jandarma depoya düzenlediği operasyonda dorse ve içindeki çalıntı kumaşları ele geçirdi. Jandarma sürücü ile birlikte 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.

Çalınan 20 ton kumaş ise sahibine teslim edildi.

Jandarma, Ergene, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 05:56 Kaynak: DHA
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