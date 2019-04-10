İkiz Plaka Takılı Otomobili, Sürücüsünün Kredi Kartı Yakalattı
15 dakika önce
BURSA'da radar uygulaması sırasında kontrole takılan bir otomobilin tescil bilgilerinin farklı bir model otomobile ait olduğunu fark eden jandarma ekipleri, ikiz plaka kullanıldığı tespit edilen otomobil sürücüsünü kredi kartı bilgilerinden yakaladı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 10:55 Kaynak: DHA
BURSA'da radar uygulaması sırasında kontrole takılan bir otomobilin tescil bilgilerinin farklı bir model otomobile ait olduğunu fark eden jandarma ekipleri, ikiz plaka kullanıldığı tespit edilen otomobil sürücüsünü kredi kartı bilgilerinden yakaladı. Sürücüye, 5 bin 488 TL ceza kesilirken, otomobiller otoparka çekildi.
İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, cuma günü gerçekleştirilen radar uygulamasında 16 AAB 723 plakalı otomobilin tescil bilgilerinde farklılık olduğunu tespit etti. Otomobilde ikiz plaka kullanıldığını saptayan ekipler, aracın terör amaçlı kullanılabileceği ihtimali üzerinde soruşturmayı yoğunlaştırdı. Sürücünün otomobile aldığı yakıtın ücretini kredi kartı ile ödediğini tespit eden jandarma, kart bilgilerinden şüphelinin ikiz plakalı otomobili kullanan kişinin H.İ.T. olduğunu saptadı. Şüpheli gözaltına alınırken resmi belgede sahtecilik suçundan 5 bin 488 TL ceza kesildi.
ASIL SAHİBİNE ULAŞILDI OTOMOBİLLER OTOPARKA ÇEKİLDİ
Araştırma sonucu gerçek plakanın bulunduğu otomobilin asıl sahibine ulaşıldı. Mevcut veri analiz sistemleri üzerinden aracın PTS, HGS/KGS ve yakıt istasyonu bilgileri çıkartılarak konum tespiti yapıldı ve görüntü kayıtları alındı. İkiz plaka takılı araçlar otoparka çekilirken, plakalar incelenmek üzere Kriminal Laboratuvarına gönderildi.
- Bursa
Eşini ve Kayınvalidesini, Domuz Bağı İle Bağlayıp Koli Bandıyla Boğarak Öldürdü
Bunu da Gördük! Seçimi Kaybeden Muhtar, Muhtarlık Binasını Boşalttı
Batman'da Bulunan Cesetle İlgili Yeni Gelişme
İmamoğlu, "En Büyük Mağdur Binali Yıldırım" Deyip Rakibine Seslendi: Yerinde Olsam Onların Yüzüne Bakmam