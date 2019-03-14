Son Dakika Haberleri: İkiz Plakalı Kamyonetler Yan Yana Yakalandı

İkiz Plakalı Kamyonetler Yan Yana Yakalandı

15 dakika önce

Konya'da ikiz plakalı biri kırmızı diğeri beyaz renkli iki kamyonet sahibi araçlarını yan yana park edince yakalandı.

İkiz Plakalı Kamyonetler Yan Yana Yakalandı, System.String[]
Konya'da ikiz plakalı biri kırmızı diğeri beyaz renkli iki kamyonet sahibi araçlarını yan yana park edince yakalandı. Araç sahibine 6 bin 2 lira para cezası kesilirken, evrakta sahtecilikten işlem yapılacağı öğrenildi.

Olay, merkez Selçuklu ilçesi Akşemsettin Mahallesi İkiztepe Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde iki farklı renkli aynı plakalı kamyoneti gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri sokak üzerindeki park yerinde aynı marka ve modelde biri kırmızı diğeri beyaz iki kamyonette 17 KK 144 plakanın takılı olduğunu gördü. Polis ekiplerinin araç sorgusunun ardından beyaz olan aracın plakasının sahte olduğu anlaşıldı. Aracın bilgilerinden araç sahibine ulaşan polis ekipleri nakliyecilik yaptığı öğrenilen M.A.B.'yi aracın başına çağırdı. Beyaz kamyonetin şase bilgilerinden gerçek plakasının 42 TY 554 olduğunu belirleyen polis ekipleri, aracın çekme belgeli olduğunu tespit etti. Araç sahibinin ise çekme belgeli olan beyaz kamyoneti de nakliyecilikte kullanmak için böyle bir yola başvurduğu öğrenildi.

Araç sahibine 6 bin 2 lira ceza kesildi

Kamyonetlerin başına gelen araç sahibine, araçlara ikiz plaka takmak ve çekme belgeli araç kullanmaktan 6 bin 2 lira ceza kesildi. Araç sahibi M.A.B.'ye evrakta sahtecilikten de işlem yapılacağı öğrenildi. Araç sahibinin oğlu ise polis eşliğinde beyaz kamyonetteki sahte plakaları söktü. Araç sahibi M.A.B. ise gözaltına alınarak Özalkent Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Polis sahte plakalara el koyarken, beyaz kamyonet olay yerine gelen çekici eşliğinde otoparka çekildi. - KONYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 02:47 Kaynak: İHA

Konya, Polis, Araç, 3. Sayfa
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