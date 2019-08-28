Son Dakika Haberleri: İkiz şarkıcılar Elif ve Esra ilk single parçaları müzik sevenler ile buluştu
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İkiz şarkıcılar Elif ve Esra ilk single parçaları müzik sevenler ile buluştu

1 saat önce

''Karanlığıma Mavi Boyansın'' şarkısının klip çekimi Fta ekibi tarafından Şebnem Aktuğ yönetmenliğinde gerçekleştirildi.

İkiz şarkıcılar Elif ve Esra ilk single parçaları müzik sevenler ile buluştu, System.String[]

Klipte canlı renkler veteenage kıyafetler kullanıldı. Oldukça eğlenceli ve aynı zamanda bir ayrılık şarkısı olan ''Karanlığıma Mavi Boyansın''tüm dijital platformlarda ve Youtube NetD kanalında yerini aldı. Elif ve Esra kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu soruları merak konusu oldu.

Elif ve Esra Kimdir?

Elif ve Esra 1996 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Selçuk Üniversitesi Radyo Tv sinema Bölümü'nden 1.lik ve 2.likle mezun olan ikiz şarkıcılar İstanbul'da yaşamaktadır. Aynı zamanda senaristlik ve kitap yazarlığı yapmakta olan ikiz kız kardeşlerin ödüllü kitapları da bulunmaktadır.

Youtube, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 09:02 Kaynak: Bültenler
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