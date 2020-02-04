İkiz taekwondocular minderde başarıya doymuyor - Son Dakika
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İkiz taekwondocular minderde başarıya doymuyor

6 saat önce

Kayseri'de siyah kuşak sahibi ikiz kardeşler Sude Nur ve Nur Seda Erciyes, taekwondo sporunda başarıya doymuyor.

İkiz taekwondocular minderde başarıya doymuyor, System.String[]

Kayseri'de siyah kuşak sahibi ikiz kardeşler Sude Nur ve Nur Seda Erciyes, taekwondo sporunda başarıya doymuyor. Başarılı sporculardan Sude Nur Erciyes Taekwondo Milli Takımı'na seçildi.


Kayseri'de Devali Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları olan 16 yaşındaki ikiz kardeşler Sude Nur ve Nur Seda Erciyes, ilçeye milli gurur yaşattı. Minderde başarıya doymayan sporculardan Sude Nur Erciyes, Taekwondo Milli Takımı'na seçildi. Antrenmanlarını aksatmayan ve diğer sporculara da örnek olan Sude Nur ve Nur Seda, 16. yaş günlerini ter döktükleri minderde kutladı.


Taekwondo Milli Takımı'na seçilen Sude Nur Erciyes, "4 yıldır taekwondo yapıyorum, siyah kuşağım. Milli takıma katılmak çok güzel bir şey, ilk başta hedefim yoktu buraya sadece spor yapmak için gelmiştim. Daha sonra ilk maçımda ikinci oldum. Hedef koydum kendime daha çok başarılı olmam gerektiğini fark etim daha çok ciddiye aldım. Böylelikle milli takıma seçildim" dedi.


Sude Nur Erciyes, "Bugün doğum günümüzdü, hocalarım ve arkadaşlarım bize güzel bir sürpriz hazırlamışlar, çok heyecanlandım. Hocama ve tüm tekvandocu arkadaşlarıma çok teşekkür ederim, Devali Gençlik Hizmetler Spor kulübüne teşekkür ederim" ifadesinde bulundu.


İkiz kardeşi gibi 4 yıldır taekwondo ile uğraşan Nur Seda Erciyes "İkiz kardeşim milli takıma seçildiği için gururluyum, sevinçliyim bende onun yolunda ilerliyorum" dedi. - KAYSERİ

Erciyes, Kayseri, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 10:48 Kaynak: İHA
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