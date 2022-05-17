İkiz yeğenlerini döven amcalardan biri serbest bırakılırken, birine ev hapsi verildi - Son Dakika
Üye Girişi

İkiz yeğenlerini döven amcalardan biri serbest bırakılırken, birine ev hapsi verildi

17.05.2022 10:58

Kağıthane'de boşanma aşamasındaki annelerine destek veren 17 yaşındaki ikiz kardeşler iki amcası tarafından sokak ortasında dövülmüştü. Çağlayan Polis Merkezi Amirliği ekipleri tarafından yakalanan iki amcadan biri ev hapsi şartıyla diğeri ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kağıthane Çağlayan'da geçtiğimiz Perşembe günü saat 22.00 sıralarında meydana gelen olayda, ilçede yaşayan Özgül K. ve eşi Mehmet Emin K. bir süre önce boşanmaya karar vermişti. Bu süreçte ikilinin ikiz çocukları olan E.K. (17) ve B.K. (17) iddiaya göre, boşanma aşamasında annelerine hak vererek destekte bulunmuştu. Bu sebeple iki çocuklar amcaları tarafından tehdit edilmeye başlanmıştı.

AMCALARI TARAFINDAN SOPAYLA DÖVÜLDÜLER

İkiz kardeşler evlerine dönerken amcaları Yılmaz K. (32) ve Ömer K. (26) tarafından araçla yolları kesilmişti. İki kardeş, amcaları tarafından sokak ortasında sopalarla dövülmüştü. Sesleri duyan çevredekiler duruma tepki gösterince saldırgan 2 amca çevredekilere bağırarak karşılık vermişti. Şahıslar daha sonra da geldikleri araçla olay yerinden kaçmıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilmiş, kollarından ve bacaklarından yaralanan iki kardeş ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Darp anları ise kameralara yansımıştı.

EV HAPSİ VERİLDİ

Olayın ardından ikiz kardeşlerin şikayeti üzerine Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Çağlayan Polis Merkezi Amirliği ekipleri, şüpheli Yılmaz K. ile kardeşi Ömer K.'yı kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan iki saldırgan amcaya ifadesi alınarak "kasten yaralama" suçundan adli işlem yapıldı. Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen Yılmaz K. adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, kardeşi Ömer K.'ye ise adli kontrol hükümleri uygulanarak ev hapsi verildi.

YORUMLAR
500
İstanbul Kağıthane'de para mevzusu için kuzenini ayağından vurup, yoluna devam etti İstanbul Kağıthane'de para mevzusu için kuzenini ayağından vurup, yoluna devam etti

Çağlayan Polis Merkezi, Kağıthane, Çağlayan, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İkiz yeğenlerini döven amcalardan biri serbest bırakılırken, birine ev hapsi verildi - Son Dakika


Son Dakika
11:04 Denizli'de otomobil, tıra arkadan çarptı: Feci kazada anne ve baba öldü, 5 yaşındaki çocukları yaralı olarak kurtuldu
10:58 İkiz yeğenlerini döven amcalardan biri serbest bırakılırken, birine ev hapsi verildi
10:57 Boşanma süreçleri olaylı olmuştu! Özcan Deniz'den ayrılan Feyza Aktan'dan, "Gücü karşısında çaresiz ve çıplak kaldım" açıklaması
10:53 NATO tartışmalarının ışığında Stockholm'ün en ünlü caddesi Kungsgatan'da PKK flaması
10:51 Zincir markette çay stokçuluğu: Gelen yüzde 43'lük zam sonrası raflarda ürünleri toplarken yakalandılar
10:51 Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun eğlenceli dans figürleri sosyal medyada paylaşıldı
10:42 Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin dün akşamki bölümünde neler yaşandı? Vaspurakan savaşında son durum ne?
10:36 Arkadaşlarıyla şakalaştığı esnada denize düşen genci, deniz polisi kurtardı
10:25 Hakim dizisinin dün akşamki bölümünde ne oldu? Demirkıran ailesinin hapse giren Metehan'ı kurtarmak için sıradaki hamlesi ne olacak?
10:25 Derince Belediyesi'nden Aynur Doğan itirafı: İzin alınsa dahi başkan bu konserin yapılmasını istemiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2022 11:13:35. #1.13#
SON DAKİKA: İkiz yeğenlerini döven amcalardan biri serbest bırakılırken, birine ev hapsi verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement