Son Dakika Haberleri: İkizce'de uyuşturucu operasyonu
Son Dakika 3. Sayfa İkizce'de uyuşturucu operasyonu

İkizce'de uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Ordu'nun İkizce ilçesinde yapılan operasyonda bir kişinin evinde uyuşturucu madde ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

İkizce'de uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Ordu'nun İkizce ilçesinde yapılan operasyonda bir kişinin evinde uyuşturucu madde ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.


İkizce İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro ekipleri, evinde uyuşturucu madde yetiştiren M.T. isimli şahsı yaklaşık 15 günlük fiziki takibe aldı. Adresi tespit edilen ve evinde esrar maddesi yetiştirerek satış yaptığı bilgisini alan ekipler M.T.'nin evine operasyon düzenledi. Şahsın evinde ve bahçesinde yapılan aramada 1 kilo 800 gram paketler halinde esrar maddesi ile 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.


Operasyon sırasında evinde bulunamayan şahıs ise emniyet güçleri tarafından her yerde aranıyor. - ORDU

İkizce, Ordu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 12:39 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Belediye Başkanı Hamza Şayir, Türkiye'ye "Zalim" diyen meclis üyesini yerin dibine soktu
MSB, Kamışlı ve Derik'te sivil halkın hedef alındığı haberlerini yalanladı Terör örgütü YPG/PKK, DEAŞ'lı teröristleri serbest bıraktı TBMM'deki 'çay ve simit' tartışmasına AK Partili Turan'dan operasyon tepkisi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2019 14:24:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İkizce'de uyuşturucu operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]