İkizce'de Yukarı Kaynartaş Mahallesi'nin bir bölümü karantinaya alındı - Son Dakika

Karaağaç Küme Evleri mevkisinin bu gece saat 24.00'ten itibaren karantinaya alınmasına karar verildiği kaydedildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, vatandaşların sağlıklarının korunması amacıyla Yukarı Kaynartaş Mahallesi Karaağaç Küme Evleri mevkisiyle ilgili ilave tedbirler alınmasının gerekli görüldüğü belirtildi.

Ordu 'nun İkizce ilçesinde Yukarı Kaynartaş Mahallesi'nin bir bölümü için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında karantina kararı alındığı bildirildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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