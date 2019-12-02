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İkizce Kaymakamlığı Halk Günü Toplantısı

6 saat önce

İkizce Kaymakamı Mustafa Berat Kasımoğlu, halk günü toplantısında vatandaşları dinledi.

İkizce Kaymakamlığı Halk Günü Toplantısı, System.String[]

İkizce Kaymakamı Mustafa Berat Kasımoğlu, halk günü toplantısında vatandaşları dinledi.

İkizce Kaymakamlığının "Vatandaşla Buluşma Toplantıları" kapsamında düzenlediği Halk Günü Toplantısı, Yoğunoluk Mahallesi Yatılı Bölge Ortaokulunda gerçekleştirildi.

Kaymakam Mustafa Berat Kasımoğlu başkanlığında yapılan toplantıda, birim amirlerinden bölgeye ilişkin bilgi alındı.

Kasımoğlu, daha sonra vatandaşların istek talep ve sorunlarını dinleyerek çözümü için ilgili kurumlara talimat verdi.

Toplantıya kamu kurum ve kuruluş daire amirleri, Yoğunoluk, Tombaşlı ve Enağılı mahalleleri muhtarları ve vatandaşları katıldı.

Yoğunoluk, İkizce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 03:46 Kaynak: AA
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