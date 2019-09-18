İkizce-Seyituşağı-Atalar-Kadiruşağı grup yolu asfaltlanıyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından İkizce-Seyituşağı-Atalar-Kadiruşağı grup yolunda devam eden asfalt çalışmaları nedeniyle Seyituşağı Mahalle Sakinleri Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan onuruna bir yemek verildi.



Düzenlenen programa Malatya Valisi Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca ile Şirket Genel Müdürleri, daire başkanları ve şube müdürleri katıldı.



Kendisine gösterilen yoğun ilgi ve sevgi gösterisinden dolayı mahalle sakinlerine tek tek teşekkür eden Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, tefrik noktasında bugüne kadar hiçbir ayırım yapmadıklarını, bundan sonra da yapmayacaklarını söyledi.



Başkan Gürkan, Malatya'nın dört bir yanında yol açma genişletme ve asfalt çalışmaları ile alt yapı çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "21. Yüzyılda sosyal-kültürel, yeşil alan ve sportif anlamda çalışmalar yapmak gerekirken, 20. Yüzyılın sorunlarını çözmeye çalışıyoruz. Bu konudaki eksiklikleri gidermek için önce iyi yapılanma şart dedik ve bu yapılanmayı tamamladık. Şimdi ki tek gayemiz var olan bu çalışmaları 2 yıl içinde Malatya genelinde tamamlayarak 21. Yüzyılın çalışmalarını yapmak" dedi.



Başkan Gürkan, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"25 kilometre uzunluğundaki grup yolumuz İkizce, Seyituşağı, Atalar, Darıderesi, Fadıloymağı, Çat, Yalınkaya ve Kadiruşağı mahallelerimizin ulaşımını sağlıyor. Biz yolumuzu standartlara uygun hale getirmek için çalışıyoruz. Çok güzel bir yol yapıyoruz. Biz sözle değil icraatla iş yapıyoruz. Asfalt şantiyemiz günlük 2500 ton asfalt üretiyor. Bunu neden yapıyor derseniz. Geçmiş çağın problemlerini geride bırakabilmek için. Malatya genelinde 26 noktada bu şantiyeler işliyor, üretiyor. Yine Maski Genel Müdürlüğümüz kent genelinde 26 noktada çalışıyor. İşimiz Millet, işimiz Hizmet. Malatya'nın 718 yerleşim yerinde altyapısız ve asfaltsız hiçbir yer kalmayacak. Tek derdimiz vatandaşımızın rahat etmesidir. Amacımız ise Malatya'nın 2 yıl sonra Türkiye de rol modeli olmasını sağlamaktır"



Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen projelere de değinen Başkan Gürkan, "Millet Bahçesinin ihalesini yaptık. Yakın zamanda temeli atılacak. Yeni ekmek fabrikasının temelini atıyoruz. Bu tesis Malatya nüfusuna yetebilecek ekmeği üretecek kapasitede olacak. Yemek fabrikası kuruyoruz. Bu projeler olası deprem ve doğal afetlerde milletimize hizmet üretecek düzeyde olacaklar. 100 milyonluk Kuru Kayısı Kayısı Lisanslı Soğuk Hava Deposunun sözleşmesini imzaladık ve yer teslimini yaptık. İkinci Kanalboyu'nu düzenliyoruz. Yıktığımız Atatürk Kız Lisesi alanını yeşil alana dönüştürüyoruz. Beydağı Tabiat Parkını çok kısa bir sürede Malatya'mızın hizmetine açıyoruz. Buralar öyle küçük alanlar değil. Bin dönümlük devasa alanlar. Malatya'mız güzel, daha da güzel olacak. Bu müjdeleri de sizin yanınızda vermek ayrıca bir mutluluk" ifadelerini kullandı.



Seyituşağı Mahalle Muhtarı Miktat Canbay ile İkizce Mahalle Muhtarı Şahin Erdal, Atalar Mahalle Muhtarı İmam Yılmaz ve bölge sakinleri de yapılan yol çalışmalarından duydukları memnuniyeti dile getirerek Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a teşekkür ettiler.



Mahalle yolunun önceki halinin çok kötü olduğuna dikkat çeken mahalle sakinleri ise, "Büyükşehir Belediyemiz dar olan yolumuzu ilk olarak genişletti. Köprü yaptı. Güzergah değişikliği yaparak yolu kısalttı. Şimdi de asfalt yapılıyor. Çok mutluyuz. Çok güzel bir yola kavuştuk" şeklinde konuştu.



Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, düzenlenen yemek programının ardından Seyituşağı Mahallesinin kadınları ile de bir süre sohbet ederek sorunlarını dinledi. Gürkan, yol ve alt yapı sorunlarının çözülmekte olduğunu, diğer sorunları hakkında da ilgili yerler ile görüşeceğini söyledi.



Seyituşağı Mahallesindeki programın ardından; Vali Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca ve beraberindekiler Büyükşehir Belediyesinin bölgede faaliyette bulunan konkasör tesislerinde de incelemelerde bulundular. - MALATYA