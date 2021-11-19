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İkizdere Barajı'ndaki düşen su seviyesi vatandaşları tedirgin ediyor - Son Dakika

İkizdere Barajı'ndaki düşen su seviyesi vatandaşları tedirgin ediyor

19.11.2021 13:24

İkizdere Barajı'ndaki düşen su seviyesi vatandaşları tedirgin ediyor Aydın'ın en önemli içme ve sulama suyu kaynağı olan İkizdere Barajı'nda, yağışların yetersizliği nedeniyle düşen su seviyesi vatandaşları tedirgin etmeye başladı.

İkizdere Barajı'ndaki düşen su seviyesi vatandaşları tedirgin ediyor

AYDIN - Aydın'ın en önemli içme ve sulama suyu kaynağı olan İkizdere Barajı'nda, yağışların yetersizliği nedeniyle düşen su seviyesi vatandaşları tedirgin etmeye başladı.

Toprak ve kaya gövde tipi olan, İncirliova başta olmak üzere Efeler ve Germencik ilçelerinin içme suyu ile birlikte Söke'ye kadar uzanan ovaların da su ihtiyacını karşılayan 5.47 kilometrelik göl alanına sahip, 101 metre yüksekliğindeki İkizdere Barajı'nın su seviyesi vatandaşları tedirgin ediyor. 1999 yılında yapımına başlanarak, 2010 yılında tamamlanan, 11 yıllık barajda yağışların olmaması nedeniyle su seviyesinde ciddi bir azalma görülüyor.

İkizdere Mahallesi, barajın su tutmaya başlamasının ardından 2010 yılının Nisan ayında 15 kilometre mesafedeki başka bir yere taşındı. 11 yıldır Aydınlıların içme ve sulama suyu ihtiyacını karşılayan barajda su seviyesinin düşmesi vatandaşları tedirgin ederken, sulama suyu için savaklardan da aylardır su salınımı yapılmadığı öğrenildi.

Barajın son halini gören vatandaşlar yaşanan kuraklık sıkıntısı nedeniyle suların çekildiğini ve önümüzdeki aylarda hem içme hem de sulama suyu nedeniyle sıkıntı yaşamamak adına yağmur yağması için dua ettiklerini belirtti.

İkizdere Barajı'ndaki düşen su seviyesi vatandaşları tedirgin ediyor
İkizdere Barajı'ndaki düşen su seviyesi vatandaşları tedirgin ediyor
İkizdere Barajı'ndaki düşen su seviyesi vatandaşları tedirgin ediyor
İkizdere Barajı'ndaki düşen su seviyesi vatandaşları tedirgin ediyor

İncirliova, İkizdere, Efeler, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İkizdere Barajı'ndaki düşen su seviyesi vatandaşları tedirgin ediyor - Son Dakika


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