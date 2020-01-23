İkizdere Barajı'ndan Umurlu'ya içme suyu verilmeye başlandı - Son Dakika
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İkizdere Barajı'ndan Umurlu'ya içme suyu verilmeye başlandı

6 saat önce

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nce maliyetini karşılanan İkizdere Barajı'ndan Efeler ilçesine bağlı Umurlu Mahallesi'ne içme suyu verilmeye başlandı.

İkizdere Barajı'ndan Umurlu'ya içme suyu verilmeye başlandı, System.String[]

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nce maliyetini karşılanan İkizdere Barajı'ndan Efeler ilçesine bağlı Umurlu Mahallesi'ne içme suyu verilmeye başlandı.


350 milyon TL yatırım maliyetiyle hayata geçen dev yatırım kapsamında Efeler, Koçarlı ve İncirliova ilçeleri başta olmak üzere 30 yerleşim yerinde uzun yıllar su sorunu yaşanmayacak.


İl genelinde içme suyu alanında önemli çalışmalar gerçekleştiren Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından, Efeler, Koçarlı ve İncirliova ilçeleri ile 30 yerleşim yerine uzun yıllar içme suyu ihtiyacını karşılayacak olan İkizdere Barajı'ndan Umurlu Mahallesi'nde yeni yapılan 2000 M3 kapasiteli içme suyu depo bağlantılarını tamamlanarak mahalleye su verilmeye başlandı.


"Yatırımımız sayesinde uzun yıllar içme suyu yeterliliği sağlanacak"


Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından İkizdere Barajı'ndan Umurlu Mahallesi'ne içme suyu verilmeye başlandığını ifade eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Planladığımız gibi artık Umurlu Mahallemize İkizdere Barajı'ndan içme suyu veriyoruz. Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak yatırımını gerçekleştirip Aydın halkının hizmetine sunduğumuz İkizdere Barajı sayesinde Efeler, Koçarlı, İncirliova ile 30 yerleşim yerlerinde uzun yıllar boyunca içme suyu yeterliliği çerçevesinde sorun yaşanmayacak" dedi. - AYDIN

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Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 05:20 Kaynak: İHA
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