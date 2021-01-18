İkizdere, Kartalkaya ve Gölyaka'da kar kalınlığı 1 metreyi aştı - Son Dakika
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İkizdere, Kartalkaya ve Gölyaka'da kar kalınlığı 1 metreyi aştı

18.01.2021 11:26
İkizdere, Kartalkaya ve Gölyaka'da kar kalınlığı 1 metreyi aştı

TÜRKİYE'nin büyük bölümünü etkisi altına alan kar, Rize İkizdere'de 142, Düzce Gölyaka'da 109, Bolu Kartalkaya'da ise 102 santimetreye ulaştı.

TÜRKİYE'nin büyük bölümünü etkisi altına alan kar, Rize İkizdere'de 142, Düzce Gölyaka'da 109, Bolu Kartalkaya'da ise 102 santimetreye ulaştı.

Türkiye'nin birçok noktasında geçtiğimiz hafta başlayan kar yağışı, yurdun büyük bölümünde etkisini sürdürüyor. Bazı bölgelerde yolların kapanmasına neden olan kar yağışı, özellikle İstanbul ve Ankara'da barajlardaki doluluk oranının artmasını sağladı. Yeni hafta ile birlikte etkisini sürdüren kar, kayak merkezlerinde turizmcilerin yüzünü güldürdü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'de bazı merkezlerde ölçülen kar kalınlı verilerini paylaştı. Buna göre kar kalınlığı, Rize İkizdere'de 142, Düzce Gölyaka'da 109, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 102, Kahramanmaraş Dulkadiroğlu/Yedi Kuyular Kayak Merkezi'nde 100, Van Bahçesaray/Karabet Tepesi'nde 99 ve Kocaeli Kartepe Kayak Merkezi'nde 98 santimetreye ulaştı. Kar kalınlığı Bursa Uludağ'da 77, Erzurum Palandöken'de 66 ve Kayseri Erciyes'te 22 santimetre olarak ölçüldü.

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, -


İkizdere, Kartalkaya ve Gölyaka'da kar kalınlığı 1 metreyi aştı
İkizdere, Kartalkaya ve Gölyaka'da kar kalınlığı 1 metreyi aştı
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Kaynak: DHA

Kartalkaya, İkizdere, Gölyaka, kar, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: İkizdere, Kartalkaya ve Gölyaka'da kar kalınlığı 1 metreyi aştı - Son Dakika
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