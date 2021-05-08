İkizdere: "Seçenek yok demek doğru değil" - Son Dakika

İkizdere: "Seçenek yok demek doğru değil"

08.05.2021 17:02
İkizdere:

İkizdere'ye giden AKP'li Hayati Yazıcı, köylülerin 'buraya taş ocağı açmayın' sitemine, "En uygun yer burası, başka nerden alacağız" yanıtı vermişti.

İkizdere'ye giden AKP'li Hayati Yazıcı, köylülerin 'buraya taş ocağı açmayın' sitemine, "En uygun yer burası, başka nerden alacağız" yanıtı vermişti. Ancak MTA'ya göre, Doğu Karadeniz'in tamamı aynı kaya yapısına sahip.Rize'nin İkizdere ilçesinde Cevizlik ve Gürdere köyleri arasına yapılan taş ocağı iki haftayı aşkın süredir ülkenin gündeminde. Köylülerin direniş alanına her gün siyasilerin ziyaretleri oluyor. AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı da geniş bir grupla geçen hafta inşaat alanına giderek köylüleri dinlemişti.

Yazıcı, köylülerin buraya taş ocağı açmayın sitemine karşılık, "Bazalt olarak nitelikli taşa ihtiyaç var. ÇED düzenlemesi dikkate alınmak suretiyle rezerv alanları, ulaşım dikkate alındığında yapılan çalışmalarla en uygun yer şu anda belirlenen yer" demişti.

Oysa ki Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nün (MTA) raporları bunun tersi bir sonuç ortaya koyuyor. Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Doğu Karadeniz'de de yıllar öncesinden ön çalışmalarını tamamlayan Maden Tetkik ve Araştırma'nın sitesinde yer alan bilgilere göre, Doğu Karadeniz'in neredeyse tamamı bazalt kayaçlardan oluşuyor. MTA'nın bölgenin arazi yapısını anlatan haritasına göre, Karadeniz kıyıları boyunca yeşil olan alanlar bazalt kayaçlardan oluşuyor. Kırmızı ile işaretli alanlarda ise bazalttan daha sert olan granit kayalar bulunuyor.

Jeofizik mühendisi Osman Baş, bölgenin Karadeniz bölgesinin volkanik bir bölge olduğunu anlatarak, "Burası benzer bir kuşak, denize yakın yerler komple bazalt. Daha yukarı kesimlerde ise bazalttan daha sert granoitler var" diyor.

İkizdere'ye bağlı Cevizlik ve Gürdere köylerinde yapılmak istenen taş ocakları ile ilgili ÇED raporu projeye Rize valiliği tarafından ÇED gerekli değildir kararı verilmesi nedeniyle hazırlanmamıştı. Bu nedenle projenin çevresel etkileri incelenmedi.

Doğu Karadeniz'in tamamı aynı

Bölgede çok sayıda taş ocağı bulunuyor. En son yine Rize'nin Pazar ilçesinin Haçapit Köyü'nde açılan taş ocağından çıkarılan kayalar Rize-Artvin Havalimanı dolgusu için kullanıldı. Haçapit'teki taş ocağının sahibi de İkizedere'deki gibi yine Cengiz İnşaat.

Jeofizik mühendisi Baş'a göre, Haçapit de İkizdere'ye rastgele seçilmiş yerler değil: "Buraya taş ocağı açanlar kendileri ön çalışma yapmıyor. zaten yıllar önce MTA buralarda çalışmalarını yapmış, arazi yapılarını çıkarmış. Buradan başka yerde bu sert kayalar yok demek doğru değil. Bölgenin tamamı aynı."

İkizdere'de taş ocaklarına karşı açılan davalarda köylülerin avukatlığını yapan Yakup Okumuşoğlu da İyidere Lojistik Limanı için en iyi taşın Cevizlik ve Güldere köyleri sınırları içinde olduğuna dair ortaya atılan iddianın doğru olmadığı kanısında: "Tüm Doğu Karadeniz bazalt ana kayadan oluşur. Daha içlere gidildiği zaman da granit taş var. Dolayısıyla bu bölgede sanki başka granit taş yokmuş gibi özellikle Güldere ve Cevizlik dışında başka bir seçenek olmadığına dair söylenenler doğru değil"

İki değil dört taş ocağı projesi var

İkizdere'de yapılmak istenen taş ocağı sayısı iki olarak biliyordu. Ancak iki değil tam dört farklı taş ocağı projesi var: Gürdere, Cevizlik, SR İnşaat ve Cevahir taş ocakları projeleri. Üçünün izinleri alınırken birinin ise izin süreci devam ediyor.

Belirlenen rezerv alanı ve aldıkları ruhsata göre İkizdere'den 30 milyon ton taş çıkarılacak. Jeofizik mühendisi Baş, "30 milyon taşı oradan çıkartabilmeleri için izin günleri hariç yılda 312 gün var. Bir günde 96 bin ton taş taşıyacaklar. Normal kamyonlar taşıyor. Pazar'da 50 tonluk kamyonlar kullandılar. Buna göre saatte 1920 kamyon kullanmaları gerekir. Mümkün değil. Ama verdikleri rakam, yaptıkları proje bu" diyerek projenin sorunlarını dile getiriyor. Baş, projenin hayatın gerçeklerine uygun olmadan hazırlandığının da altını çiziyor.

Avukat Okumuşoğlu da sadece Cevizlik ve Güldere üzerinden hesap yapılırsa yılda 750 bin tane aracın buradan taş taşıması gerektiğini belirterek "Bunun nasıl bir felakete yol açacağı ortada" diyor.

Okumuşoğlu ayrıca dört köyün adeta bir şantiye ortasında yaşamaya mahkum edilmeye çalışıldığını, insanları buna zorlamaya kimsenini hakkı bulunmadığını belirtiyor.

Proje süresi 4+4 yıl

Hayati Yazıcı bölgede yaptığı ziyaret sırasında taş ocağının iki yıl orada kalacağını, giderken de arazinin eski hali getirileceğini açıkladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da katıldığı bir televizyon programında etkilenen 10 ağacın yerine 100 ağaç dikileceğini söyledi.

Projede yer alan bilgilere göre, taş ocakları dört yıl için izin almış durumda. Jeofizik mühendisi Baş, isterserse dört yıl daha süreyi uzatabileceklerini ifade ediyor: "Bu taş ocaklarının kapladıkları alan 729 bin 500 metrekaredir. Yıllık çıkaracakları taş miktarı 30 milyon 820 bin 800 tondur. Bu vadinin ekosistemin tamamen mahvedilmesi demektir. Bu bölgede yaşayan yaşam alanları olan köylülerin sürülmesinden başka bir anlam taşımamaktadır."

Öte yandan İkizdere'de yapılmak istenen taş ocağına karşı direnen köylülere yönelik destekler büyüyor. Bölgeye her gün siyasiler, gazeteciler gidiyor sanatçılar, yazarlar, aydınlar açıklamalar yapıyor. Avukat Okumuşoğlu, toplumun her kesiminin İkizdere için bir irade gösterdiğini ve herkesin de bu iradeye saygı göstermesi gerektiğinin altını çiziyor: "Milletin iradesi önemli ise eğer, milletin iradesine rağmen bu taş ocağındaki inadın neden kaynaklandığını biz anlamış değiliz. Bu inadın altında ne olduğunu anlayamıyoruz. Bir cevap üretemiyoruz. Çok basit. Taş ocağı uygun değildir denilerek iptal edilebilir, iptal edilsin."

Bölgede atıl limanlar var

İkizdere'de yapılmak istenen taş ocağından alınacak taşlan İyidere'deki Lojistik Liman dolgu malzemesi olarak kullanılacak. Ancak Jeofizik mühendisi Osman Baş, bir limanı doldurmak yerine 'iskele liman' gibi farklı yöntemlerin de tercih edilebileceğini söylüyor. Baş ayrıca şu soruyu da soruyor: Bölgede Trabzon ve Rize limanları atıl duruyor. Neden bu limanlar kullanılmıyor da yeni bir liman yapılıyor?

Serkan Ocak

(c)

İkizdere: Seçenek yok demek doğru değil

Hayati Yazıcı, İkizdere, AK Parti, Rize, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Deutsche Welle

Son Dakika Güncel İkizdere: 'Seçenek yok demek doğru değil' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Sedat Peker'in Yeldana Kaharman'la ilgili iddialarına bir yalanlama da savcılıktan geldi Sedat Peker'in Yeldana Kaharman'la ilgili iddialarına bir yalanlama da savcılıktan geldi Yakalanan hırsızlardan, mide bulandıran görüntüler! Önce tükürdü, sonra da tuvaletini yaptı Yakalanan hırsızlardan, mide bulandıran görüntüler! Önce tükürdü, sonra da tuvaletini yaptı Çifte ölümde korkunç ihtimal: Doktor baba, kızını öldürdükten sonra intihar etti Çifte ölümde korkunç ihtimal: Doktor baba, kızını öldürdükten sonra intihar etti Küçükçekmece'de kamyonetin 15 yaşındaki çocuğa çarptığı feci kaza kamerada Küçükçekmece'de kamyonetin 15 yaşındaki çocuğa çarptığı feci kaza kamerada Edin Visca'nın yeni adresi Trabzonspor! Başakşehir'den söz aldı Edin Visca'nın yeni adresi Trabzonspor! Başakşehir'den söz aldı Pazarlar bugün yeniden açıldı, marketlerin fiyat oyunu deşifre oldu Pazarlar bugün yeniden açıldı, marketlerin fiyat oyunu deşifre oldu İmam nikahlı 4,5 yıllık eşinin, nişanlı olduğunu öğrendi İmam nikahlı 4,5 yıllık eşinin, nişanlı olduğunu öğrendi Erdoğan'dan gençlere transkript müjdesi: Artık istediğiniz yerden çift dilli olarak ücretsiz alabileceksiniz Erdoğan'dan gençlere transkript müjdesi: Artık istediğiniz yerden çift dilli olarak ücretsiz alabileceksiniz

Son Dakika Haberleri
17:20 Türkiye dahil 7 ülke İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya yaptığı saldırıyı kınadı
16:49 Fanatik Yahudi grupların, 10 Mayıs'ta Mescid-i Aksa'ya baskın yapmaya hazırlandığı öğrenildi
16:41 Maç çıkışı ortalık savaş alanına döndü! Polisle çatışmaya giren taraftarlar plastik mermi ve cop yedi
16:35 Küçükçekmece'de kamyonetin 15 yaşındaki çocuğa çarptığı feci kaza kamerada
16:30 Odaya giren kadın hayrete düştü! Kızının cansız bedenini yerde kocasını ise tavandan iple asılmış bir halde buldu
16:27 Edin Visca'nın yeni adresi Trabzonspor! Başakşehir'den söz aldı
16:04 Fenerbahçe, Alanya maçı için Tahkim Kurulu'na gitmişti! Yine ret cevabı geldi
15:47 Chloe Loughnan, aşk orucunu bozdu! Yeni sevgilisi futbolcu Andy O'Connell
15:23 Erdoğan'dan gençlere transkript müjdesi: Artık istediğiniz yerden çift dilli olarak ücretsiz alabileceksiniz
15:21 UEFA, Juventus, Barcelona ve Real Madrid'i Avrupa kupalarından men edecek
Türkiye dahil 7 ülke İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya yaptığı saldırıyı kınadı Türkiye dahil 7 ülke İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya yaptığı saldırıyı kınadı         
17:21
Fatih Altaylı ile Acun arasında ilginç Mesut Özil diyaloğu! Son cümleyi köşesine yazamadı Fatih Altaylı ile Acun arasında ilginç Mesut Özil diyaloğu! Son cümleyi köşesine yazamadı         
17:03
Fanatik Yahudi grupların, 10 Mayıs'ta Mescid-i Aksa'ya baskın yapmaya hazırlandığı öğrenildi Fanatik Yahudi grupların, 10 Mayıs'ta Mescid-i Aksa'ya baskın yapmaya hazırlandığı öğrenildi         
16:50
Mısırlı sevgilisinin özel jetine kavuşan Şeyma Subaşı, boy boy poz verdi Mısırlı sevgilisinin özel jetine kavuşan Şeyma Subaşı, boy boy poz verdi         
16:38
Odaya giren kadın hayrete düştü! Kızının cansız bedenini yerde kocasını ise tavandan iple asılmış bir halde buldu Odaya giren kadın hayrete düştü! Kızının cansız bedenini yerde kocasını ise tavandan iple asılmış bir halde buldu         
16:31
Mustafa Üstündağ, eski eşi Ecem Özkaya'nın rol arkadaşı Ferdi Sancar'ı tehdit etti Mustafa Üstündağ, eski eşi Ecem Özkaya'nın rol arkadaşı Ferdi Sancar'ı tehdit etti         
16:23
İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya saldırısını Türkiye ile ilişkilendirdi! HDP'li vekilden skandal paylaşım İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya saldırısını Türkiye ile ilişkilendirdi! HDP'li vekilden skandal paylaşım         
15:55
Chloe Loughnan, aşk orucunu bozdu! Yeni sevgilisi futbolcu Andy O'Connell Chloe Loughnan, aşk orucunu bozdu! Yeni sevgilisi futbolcu Andy O'Connell         
15:47
Yavru köpeği kurtarmak isteyen adam, kuyuya düşüp can verdi Yavru köpeği kurtarmak isteyen adam, kuyuya düşüp can verdi         
15:19
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk Kabine toplantısının en önemli gündem maddesinin normalleşme takvimi olacağını söyledi Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk Kabine toplantısının en önemli gündem maddesinin normalleşme takvimi olacağını söyledi         
15:17
Sağlık Bakanlığı, 'Çılgın Hırsız' filminin baş kahramanlarının yer aldığı bir video paylaştı Sağlık Bakanlığı, 'Çılgın Hırsız' filminin baş kahramanlarının yer aldığı bir video paylaştı         
15:15
Burak'ın mest eden golüne yakından şahitlik eden takım arkadaşı David'in verdiği tepki sosyal medyayı salladı Burak'ın mest eden golüne yakından şahitlik eden takım arkadaşı David'in verdiği tepki sosyal medyayı salladı         
15:12
Pınar Altuğ yeni imajıyla dikkat çekti Pınar Altuğ yeni imajıyla dikkat çekti         
15:09
Genç kadın 4 yıldır kabus yaşıyor! İlişki teklifini reddettiği şahıs, ölümle tehdit edip fotoğraflarıyla eskort sitesi açtı Genç kadın 4 yıldır kabus yaşıyor! İlişki teklifini reddettiği şahıs, ölümle tehdit edip fotoğraflarıyla eskort sitesi açtı         
09:14
Aracının üzerine bırakılan cips kutusunu az daha çöpe atıyordu, içindeki paraları görünce ilk işi polisi aramak oldu Aracının üzerine bırakılan cips kutusunu az daha çöpe atıyordu, içindeki paraları görünce ilk işi polisi aramak oldu         
08:37
Günlerdir tezgah açamayan pazarcılar gece yarısı hale akın etti, güvenlik ekipleri alarma geçti Günlerdir tezgah açamayan pazarcılar gece yarısı hale akın etti, güvenlik ekipleri alarma geçti         
08:15
Nuri Bilge Ceylan'ın arabasını görenler gözlerine inanamadı Nuri Bilge Ceylan'ın arabasını görenler gözlerine inanamadı         
20:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2021 17:42:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İkizdere: "Seçenek yok demek doğru değil" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement